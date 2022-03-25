Ювелирно, красиво и точно: на Черниговщине уничтожили вражескую технику – видео
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать оккупантов по всем фронтам. В этот раз Генштаб опубликовал видео, как украинские бойцы филигранно уничтожили российский танк.
В Черниговской области силы сопротивления нанесли удар по вражеской технике. В результате прицельного выстрела танк российских оккупантов уже никуда не поедет.
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На видео видно, как украинский снаряд прилетел точно в цель – одним выстрелом украинцы снесли российский танк.
Силы сопротивления в Черниговской области продолжают доказывать российским оккупантам нецелесообразность их пребывания на украинской территории. Все точно, спокойно и максимально положительно. Для нас. Вместе победим! Слава Украине!
– написали в Генштабе.
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