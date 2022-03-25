У Чернігівській області сили спротиву завдали удару по ворожій техніці. Внаслідок прицільного пострілу танк російських окупантів вже нікуди не поїде.

Важливо Росія більше не контролює Херсон, – ЗМІ

На відео видно, як український снаряд прилетів точно в ціль – одним пострілом українці знесли російський танк.