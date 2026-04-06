Аналитики назвали страну, которая уверенно войдет в четверку оборонных лидеров к 2030 году

Системы противовоздушной обороны Южной Кореи отличились высокой эффективностью в конфликте на Ближнем Востоке. Страна к 2030 году может иметь четвертую по мощности оборонную промышленность в мире.

Об этом пишет DefenseRomania.

Чем уникальна оборонная промышленность Южной Кореи?

Аналитики утверждают, что Южная Корея усиливает свои позиции на оборонном мировом рынке. Особенно успешно себя показала система ПВО Cheongung-II от компании LIG Nex1. Местные СМИ говорят, что во время атак на Объединенные Арабские Эмираты она перехватила 29 из 30 воздушных целей.

Издание считает, что на пути к списку лидеров здесь играет роль доступность и скорость. Аналитики сравнили, что одна корейская ракета-перехватчик стоит около 1 миллиона долларов, тогда как аналог США, ракета PAC-3 для Patriot – до 4 миллионов.

Страны все чаще обращаются к альтернативам после лет ожидания американских систем. Это открыло Южной Корее путь к расширению своего присутствия, особенно среди союзников США,

– передает медиа.

Увеличение экспортных продаж видно, в частности, из-за деятельности той самой компании LIG Nex1. В 2021 году они составляли 55 миллионов долларов, а в 2025-м – более 600 миллионов. Результата достигли благодаря контрактам со странами Ближнего Востока, уточнили в прогнозе.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, Южная Корея сейчас является вторым по величине поставщиком систем вооружения в страны НАТО,

– говорится в материале.

С Европой сотрудничает компания Hanwha Aerospace. По имеющейся информации, она подписала соглашения с Эстонией, Норвегией и Польшей, а также инвестирует в производственные мощности Румынии.

Президент Ли Чжэ Мён серьёзно настроен достичь цели и построить четвёртую по величине оборонную промышленность в мире к 2030 году.

На фоне успехов в войне на Ближнем Востоке акции корейских компаний выросли на 45%, пока бумаги американских оборонных фирм начали падать.

Помощь от Южной Кореи