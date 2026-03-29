Так, заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что Москва будет вынуждена прибегнуть к "ответным мерам", если Южная Корея предоставит Украине летальное оружие. Об этом пишет Yonhap со ссылкой на росСМИ.
Почему Россия угрожает Южной Корее?
Мы последовательно доносили до южнокорейской стороны через различные каналы принципиальную позицию России о недопустимости участия Южной Кореи в прямых или косвенных поставках летального оружия киевскому режиму, в частности в рамках инициативы PURL,
– подчеркнул Руденко.
Дипломат подчеркнул: если Сеул будет поставлять Киеву военную помощь, его отношения с Москвой могут "серьезно пострадать". Более того, россияне, мол, будут вынуждены "прибегнуть к ответным мерам". "Надеюсь, что до этого не дойдет", – добавил чиновник.
Это заявление Руденко прозвучало примерно через месяц после того, как подобные предостережения Южной Корее высказала пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова.
Напомним, что с начала российского полномасштабного вторжения в 2022 году Южная Корея предоставляет Украине только нелетальную и гуманитарную помощь.
К слову, Руденко пригрозил также и Японии. Он заявил, что Россия прибегнет к "адекватным контрмерам", если Токио будет представлять угрозу для российских границ на Дальнем Востоке.
Заметим, что Япония тоже до сих пор предоставляла Украине нелетальную помощь. Эта страна тоже рассматривает возможность присоединиться к программе PURL.
