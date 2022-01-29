Южная Корея готовит план действий для своих граждан в Украине на случай осложнения ситуации

Официальный Сеул разрабатывает план для корейцев, которые находятся в Украине. Речь идет о возможном вторжении России. Для этого в Киев отправились трое официальных представителей МИД.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Южной Кореи 28 января. Троих дипломатов направят в посольство страны в Украине – для подготовки.

К теме Канада эвакуирует семьи дипломатов из Киева

Решение приняли после проведения виртуальных консультаций

Как сообщили южнокорейские СМИ, такое решение принял глава МИД Южной Кореи Чун Ый Йон после онлайн-консультаций. Министр пообщался с представителями дипмиссий в Украине, России, а также других странах.

В МИД также обещают постоянно обновлять информацию на сайте. Речь идет о наземных маршрутах и транспортных средствах, которые могут понадобиться в случае вторжения.

В Украине находятся 440 граждан Южной Кореи

В МИД Южной Кореи рассказали, что сейчас на территории Украины находятся 440 корейцев. Большинство из них – в Киеве.

Тем временем Часть войск России возвращается в места дислокации: говорят, что "учения закончились"

Зеленский призвал дипломатов оставаться в Украине

Ранее президент Владимир Зеленский встретился с иностранными дипломатами. Глава государства попросил их не нагнетать ситуацию и оставаться в Украине. Зеленский подчеркнул, что в угрозе российской эскалации Украина живет в течение последних 8 лет.

Что известно об эвакуации иностранных дипломатов и граждан: кратко

Ряд стран разрешил своим дипломатам добровольный выезд из Украины, а также призвал своих граждан покинуть украинскую территорию.

Решение о добровольном выезде дипломатов и эвакуации их семей Госдеп принял 23 января.

Аналогичное решение приняли Германия, Австралия и Великобритания.

В МИД Украины назвали такие шаги преждевременными, а также поблагодарили тех дипломатов, которые остаются в Украине.

Почему дипломаты США покидают Украину: смотрите в WTF