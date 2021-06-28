Чтобы защититься от ударов КНДР: Южная Корея хочет создать свой "Железный купол"

Южная Корея планирует разработать систему противовоздушной обороны по примеру "Железного купола". Так в стране хотят защититься от возможных ударов со стороны КНДР.

Власти намерены защитить ключевую инфраструктуры от артиллерийских угроз дальнего действия, которые может нанести Северная Корея. Комитет во главе с министром обороны одобрил проект в понедельник, 28 июня.

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Южная Корея планирует разработать собственный "Железный купол"

Согласно утвержденному плану, создание южнокорейского "Железного купола" обойдется в 2,89 триллиона вон – это более 2,5 миллиарда долларов. Реалиазация должна начаться в 2022 году. Разработчики планируют полностью завершить протиоборонний комплекс в 2035 году.

Проект создан для защиты системы перехватчиков с помощью наших собственных технологий, чтобы повысить наши возможности по противодействию угрозам артиллерии дальнего действия,

– сообщили в Администрации программы оборонных закупок (DAPA – 24 канал).

Министерство обороны еще в 2020 году обещало построить такие системы в долгосрочной перспективе. Соответствующая разработка должна помочь защитить:

основные объекты в Южной Корее;

военную инфраструктуру;

систему безопасности.

Известно, что КНДР разместила около 1 тысячи артиллерийских орудий у линии, которая делит две Кореи. В частности, на границе сосредоточены 240-миллиметровые реактивные системы залпового огня. Военные считают, что оружие нацелено непосредственно на Сеул и другие мегаполисы.