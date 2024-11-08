Южная Корея провела ракетные испытания в ответ на провокации КНДР
Южная Корея ответила на ракетные испытания КНДР. Страна запустила собственную тяжелую баллистическую ракету Hyunmoo-II в акватории Желтого моря.
Запуск был осуществлен в рамках учений с пуском баллистической ракеты малой дальности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Yonhap.
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Как Южная Корея испытывает баллистические ракеты
Учения с боевыми стрельбами баллистической ракеты состоялись 7 ноября в западном прибрежном округе в 108 километрах от Сеула.
Несколько дней назад КНДР испытывала баллистические ракеты малой дальности, а на прошлой неделе межконтинентальные ракеты Hwasong-18.
По сценарию учений Южная Корея запустила ракеты Hyunmoo-II в ответ на ракетную атаку КНДР. Учебная ракета поразила морскую цель, имитирующую ракетную установку Северной Кореи.
Учения должны продемонстрировать способность Сеула эффективно ответить на провокации Пхеньяна и нанести точные удары по объектам агрессора. В Объединенном комитете учебных штабов Южной Кореи вместе с союзниками продолжают активно следить за военной деятельностью в КНДР.
Напомним, Северная Корея запустила межконтинентальную ракету в сторону Японии. Она установила новые рекорды по высоте и продолжительности полета, достигнув высоты 7000 км и находясь в воздухе 86 минут.
Это произошло через несколько часов после того, как США и Южная Корея осудили отправку северокорейских военных в Россию для участия в войне против Украины.