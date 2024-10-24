"Не будем сидеть сложа руки": в Южной Корее рассматривают поставки оружия Украине

Южная Корея может рассмотреть возможность поставки оружия Украине. Это зависит от объемов военного сотрудничества между Россией и КНДР.

Об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сок Йоль во время совместной пресс-конференции с польским президентом Польши Анджеем Дудой.

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Как может ответить Южная Корея

Юн Сок Йоль заявил, что Южная Корея "не будет сидеть сложа руки" на фоне отправки войск КНДР в Россию.

Если Северная Корея отправит спецназ на войну в Украину, мы будем оказывать поддержку Украине шаг за шагом и рассмотрим возможность принятия необходимых мер для обеспечения безопасности Корейского полуострова,

– заявил Юн.

Южная Корея придерживается принципа отказа от прямых поставок летального оружия, но в этом случае может пересмотреть эту политику.

Это будет зависеть от дальнейшего развития военного сотрудничества России и КНДР, отметил президент Юн Сок Йоль.

Напомним, Южная Корея имеет в запасе более 3,4 миллиона 105-миллиметровых боеприпасов, часть из которых могла бы достаться Украине. Южнокорейская армия использует их очень ограниченно, а ВСУ они очень нужны.