В Южной Корее шахтеры продержались 9 дней под землей благодаря кофе
Источник:BBC
В Южной Корее двое шахтеров провели 9 дней в ловушке в заваленной шахте. Все это время они питались порошком из растворимого кофе.
26 октября в Бонхве, на востоке Южной Кореи, обрушилась часть цинкового рудника. Два шахтера в возрасте 62 и 56 лет застряли на глубине почти 200 метров под землей на 9 дней.
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Как мужчины выжили
Чтобы согреться, шахтеры разжигали костер и построили палатку из пластика. Горняки выжили благодаря тому, что пили воду, капавшую с потолка, и употребляли растворимый кофе как еду.
В конце концов их спасли в ночь на 4 ноября – более чем через 9 дней после обрушения. Горняков обнаружили, когда они сидели бок о бок, так они пытались согреться.
Племянница одного из выживших рассказала, что ее дядя не узнал ее, когда вышел. Он был в маске для глаз после почти десяти дней в темноте.
Как сейчас чувствуют себя шахтеры
Оба были доставлены в местную больницу. Сейчас они находятся в стабильном состоянии и должны полностью поправиться. Президент Юн Сок Йоль назвал их спасение "воистину чудесным".
Спасибо, и еще раз спасибо за то, что вы вернулись с перекрестка жизни и смерти,
– написал он.
Накануне в Южной Корее произошла большая трагедия
- 29 октября 2022 года в Южной Корее произошла одна из самых больших трагедий в истории.
- В Сеуле впервые за 3 года праздновали Хэллоуин без карантинных ограничений из-за COVID-19. На празднование пришли около 100 тысяч человек.
- Возникла ужасная давка, в которой у десятков людей остановилось сердце, еще десятки получили травмы и попали в больницы. Всего давка унесла жизни 156 человек.
- По словам свидетелей, большая группа людей ринулась к спуску шириной около 4 метров, где их начали толкать другие. По данным СМИ, кто-то якобы увидел какую-то знаменитость и устремились туда, однако подтверждения этой версии нет. Однако известно, что во время трагедии в Сеуле погиб известный корейский певец, актер и участник реалити-шоу Produce 101 Ли Джихан.