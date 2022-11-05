В Южной Корее шахтеры продержались 9 дней под землей благодаря кофе

В Южной Корее двое шахтеров провели 9 дней в ловушке в заваленной шахте. Все это время они питались порошком из растворимого кофе.

26 октября в Бонхве, на востоке Южной Кореи, обрушилась часть цинкового рудника. Два шахтера в возрасте 62 и 56 лет застряли на глубине почти 200 метров под землей на 9 дней.

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Как мужчины выжили

Чтобы согреться, шахтеры разжигали костер и построили палатку из пластика. Горняки выжили благодаря тому, что пили воду, капавшую с потолка, и употребляли растворимый кофе как еду.

В конце концов их спасли в ночь на 4 ноября – более чем через 9 дней после обрушения. Горняков обнаружили, когда они сидели бок о бок, так они пытались согреться.

Племянница одного из выживших рассказала, что ее дядя не узнал ее, когда вышел. Он был в маске для глаз после почти десяти дней в темноте.

Как сейчас чувствуют себя шахтеры

Оба были доставлены в местную больницу. Сейчас они находятся в стабильном состоянии и должны полностью поправиться. Президент Юн Сок Йоль назвал их спасение "воистину чудесным".

Спасибо, и еще раз спасибо за то, что вы вернулись с перекрестка жизни и смерти,

– написал он.

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