Южная Корея отправила в Украину 20 тонн гуманитарной помощи

Страны всего мира оказывают Украине поддержку в ее противостоянии агрессии России. В частности, от Южной Кореи поступит 20 тонн дополнительной гуманитарной помощи.

Помощь уже отправили вчера, 19 апреля, сообщает Министерство иностранных дел.

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Этот гуманитарный груз является частью пакета помощи на сумму 30 миллионов долларов, о котором ранее объявило правительство страны, а также дополнением к пакету на сумму 10 миллионов долларов, что отправили в марте.

Что получит Украина

В гуманитарную помощь от Южной Кореи войдут автоматические дефибрилляторы, аппараты ИВЛ и аптечки, относительно которых Украина ранее передавала запрос.

В МИДе Южной Кореи также заявили, что правительство рассматривает возможность дополнительной поддержки Украины.

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