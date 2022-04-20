Допомогу вже направили вчора, 19 квітня, повідомляє Міністерство закордонних справ.

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Цей гуманітарний вантаж є частиною пакету допомоги на суму 30 мільйонів доларів, які раніше оголосив уряд країни, а також доповненням до пакета на суму 10 мільйонів доларів, який відправили в березні.

Що отримає Україна

До гуманітарної допомоги Південної Кореї увійдуть автоматичні дефібрилятори, апарати ШВЛ та аптечки щодо яких раніше Україна передавала запит.

У МЗС Південної Кореї також заявили, що уряд розглядає можливість додаткової підтримки України.

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