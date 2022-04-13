Южная Корея передаст Украине бронежилеты, каски и аптечки
Источник:Yonhap News Agency
Страны всего мира оказывают Украине поддержку в ее противостоянии агрессии России. Южная Корея также решила присоединиться к ним.
Она передаст Украине нелетальную помощь на сумму 2 миллиарда вон (1,6 миллиона долларов).
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Южная Корея передаст Украине военную помощь
Так, Сеул готовится прислать в Украину бронежилеты, шлемы, медикаменты и пищевые продукты, готовые к употреблению. Отправка планируется уже на следующей неделе.
Южная Корея планирует отправить новые поставки гражданскими рейсами в Европу поэтапно до конца апреля, а Сеул и Киев уточняют детали относительно запланированной доставки.
Несмотря на призывы Киева о поддержке оружием, Сеул утверждает, что есть "ограничения" по отправке оружия в Украину. Об этом заявил министр обороны Су Ук во время телефонных разговоров с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.
Зеленский обратился к парламенту Южной Кореи
11 апреля президент Украины Владимир Зеленский обратился к Сеулу с просьбой о поддержке военной техники, чтобы помочь своей стране бороться с российской агрессией.
Зеленский начал с того, что Россия напала на Украину, имея преимущество в военной силе. При этом он обратил внимание на то, что Россия не собирается останавливаться, и дальше может пойти и в Азию и представлять угрозу для всего мира.
Президент попросил помочь с оружием, и призвал вводить и усиливать новые санкции против России, чтобы давить на нее.
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