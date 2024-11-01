Таким мнением с 24 Каналом поделился генерал-лейтенант, глава службы внешней разведки Украины в 2020 – 2021 годах, глава ГУР Минобороны в 2015 – 2016 годах Валерий Кондратюк, обратив внимание на то, что консультации между Южной Кореей и Европой уже продолжаются.

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Ограничения сняты

Экс-руководитель ГУР МО отметил, что ЕС уже провел закрытый брифинг, на котором присутствовали представители Республики Корея. Они выразили готовность помочь Украине как политически, так оружием.

Ранее Южная Корея поставляла вооружение разве при посредничестве США, это были 155-миллиметровые артиллерийские снаряды. Но привлечение войск КНДР открывает возможность прямых поставок оружия и техники в Украину,

– отметил Кондратюк.

Также по словам генерал-лейтенанта, Южная Корея заинтересована и в отправке в Украину 200 военнослужащих, которые в течение 10 лет служили в армии КНДР, но сбежали оттуда. Эти люди могут быть полезны для психологического воздействия на солдат КНДР.

"Они разбираются в традициях армии КНДР, ее моральном состоянии. И поэтому могут помогать не только как переводчики, но и проводить психологические операции против своих эксколег", – сказал экс-глава ГУР МО.

Солдаты КНДР не готовы к условиям фронта в Украине

Также Валерий Кондратюк отметил и уровень подготовки северокорейских воинов. По его словам, они не адаптированы к боевым действиям, которые продолжаются на украинском фронте.

Их войска преимущественно подготовлены под штурмовые действия в условиях города. А на Курщине лесостепная зона, для боев в которой они непригодны. Там привлечено много дронов и тяжелая артиллерия, что не даст им возможности воевать без больших потерь,

– резюмировал Кондратюк.

Напомним, ГУР МО сообщали о переброске северокорейских солдат в учебные центры России еще в начале октября. Через несколько недель украинская разведка подтвердила перемещение армейцев КНДР к линии фронта в Курской области. Впоследствии факт присутствия северокорейцев на фронте в России подтвердили и в Пентагоне.