Такою думкою з 24 Каналом поділився генерал-лейтенант, голова служби зовнішньої розвідки України у 2020 – 2021 роках, очільник ГУР Міноборони у 2015 – 2016 роках Валерій Кондратюк, звернувши увагу на те, що консультації між Південною Кореєю та Європою вже тривають.

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Обмеження зняті

Екскерівник ГУР МО зазначив, що ЄС вже провів закритий брифінг, на якому були присутні представники Республіки Корея. Вони виявили готовність допомогти Україні як політично, так зброєю.

Раніше Південна Корея постачала озброєння хіба за посередництва США, це були 155-міліметрові артилерійські снаряди. Але залучення військ КНДР відкриває можливість прямих постачань зброї та техніки в Україну,

– зауважив Кондратюк.

Також за словами генерал-лейтенанта, Південна Корея зацікавлена й у відправці до України 200 військовослужбовців, які протягом 10 років служили в армії КНДР, але втекли звідти. Ці люди можуть бути корисні для психологічного впливу на солдатів КНДР.

"Вони розуміються на традиціях армії КНДР, її моральному стані. І тому можуть допомагати не лише як перекладачі, але й проводити психологічні операції проти своїх ексколег", – сказав ексочільник ГУР МО.

Солдати КНДР не готові до умов фронту в Україні

Також Валерій Кондратюк наголосив і на рівні підготовки північнокорейських вояків. За його словами, вони не адаптовані до бойових дій, які тривають на українському фронті.

Їхні війська переважно підготовлені під штурмові дії в умовах міста. А на Курщині лісостепова зона, для боїв у якій вони непридатні. Там залучено багато дронів та важка артилерія, що не дасть їм змоги воювати без великих втрат,

– резюмував Кондратюк.

Нагадаємо, ГУР МО повідомляли про перекидання північнокорейських солдатів до навчальних центрів Росії ще на початку жовтня. За кілька тижнів потому українська розвідка підтвердила переміщення армійців КНДР до лінії фронту на Курщині. Згодом факт присутності північнокорейців на фронті в Росії підтвердили і в Пентагоні.