Южная Корея и США согласовали проект договора об окончании Корейской войны

Южная Корея и США согласовали предварительный текст договора о прекращении Корейской войны. Госсекретарь Энтони Блинкен выразил надежду, что власти КНДР примут документ положительно.

О согласовании предварительного текста договора сообщил министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ен. По его информации, Вашингтон и Сеул фактически достигли соглашения по проекту. В то же время Чон Ый Ен деталей не уточнил.

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Враждебных действий в отношении КНДР не планируют

Зато госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Соединенные Штаты не планируют враждебных действий в отношении КНДР. Блинкен отметил, что Вашингтон готов к встрече с представителями Сеула без предварительных условий.

Мы надеемся, что КНДР положительно отреагирует на нашу информационную поддержку,

– сказал Энтони Блинкен.

К слову, Сеул уже заявил о готовности объявить о прекращении Корейской войны. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отмечал, что Северная и Южная Корея, США и Китай "в принципе" договорились объявить об официальном прекращении войны, однако переговоры тогда еще не начали.

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