Южная Корея и США согласовали проект договора об окончании Корейской войны
Источник:CNN
Южная Корея и США согласовали предварительный текст договора о прекращении Корейской войны. Госсекретарь Энтони Блинкен выразил надежду, что власти КНДР примут документ положительно.
О согласовании предварительного текста договора сообщил министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ен. По его информации, Вашингтон и Сеул фактически достигли соглашения по проекту. В то же время Чон Ый Ен деталей не уточнил.
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Враждебных действий в отношении КНДР не планируют
Зато госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Соединенные Штаты не планируют враждебных действий в отношении КНДР. Блинкен отметил, что Вашингтон готов к встрече с представителями Сеула без предварительных условий.
Мы надеемся, что КНДР положительно отреагирует на нашу информационную поддержку,
– сказал Энтони Блинкен.
К слову, Сеул уже заявил о готовности объявить о прекращении Корейской войны. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отмечал, что Северная и Южная Корея, США и Китай "в принципе" договорились объявить об официальном прекращении войны, однако переговоры тогда еще не начали.
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Корейская война: кратко
- Корейская война продолжалась с 1950 по 1953 год и закончилась перемирием, а не мирным договором.
- Соглашение о прекращении огня подписали 27 июля 1953 года. Полуостров остался поделенным на Северную и Южную Кореи.
- Сейчас Северная и Южная Корея, технически, с соответствующего периода находятся в состоянии войны.