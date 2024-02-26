Ранее, 20 февраля, сообщали, что Южная Корея усилит экспортный контроль в Россию и Беларусь. Тогда отмечали, что в список запрещенных товаров войдет еще 682 товара.

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Усиление экспортного контроля

Известно, что Южная Корея усилит экспортный контроль в Россию и Беларусь в отношении товаров, которые потенциально могут быть использованы в военных целях.

Так, в правительстве страны сделали соответствующее заявление после того, как на прошлой неделе Сеул добавил 682 предмета, которые имеют фактическое или потенциальное военное использование, в список товаров, запрещенных к отправке в Россию и Беларусь.

Министерство будет способствовать осуществлению экспортного контроля в рамках связей с соответствующими организациями, поскольку будет больше попыток уклониться от экспортного контроля и искать пути незаконных поставок,

– говорится в заявлении Министерства торговли, промышленности и энергетики.

По данным издания, Министерство сосредоточит особое внимание мониторингу экспорта "общих высокоприоритетных товаров", включая микрочипы, которые можно использовать в дронах, с другими странами-партнерами.

Кроме этого, Южная Корея приложит усилия в информировании экспортеров об обновленном списке контролируемой продукции. Это сделают, чтобы предотвратить несанкционированный экспорт из-за недостаточной осведомленности.

Также накануне правительство заявило, что проводит расследование в отношении южнокорейской компании, которая попала под санкции США из-за ее вероятной связи с Россией. Речь идет о компании Daesung International Trading.

Что известно о запрещенных товарах

20 февраля в министерстве торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи сообщили, что были пересмотрены государственные правила торговли стратегическими товарами. В частности, в список запрещенных товаров вошло еще почти 700 товаров, которые фактически или потенциально используются в военных целях.

Поэтому общее количество запрещенных товаров в Россию и Беларусь возросло до 1 159. Запрет на экспорт будет включать:

тяжелую строительную технику;

аккумуляторные батареи;

авиационные компоненты;

машины.

Кроме этого, в список вошли б/у автомобили с двигателями объемом 2 000 кубических сантиметров и более. На них приходится основная часть южнокорейского экспорта автомобилей в Россию.