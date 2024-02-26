Раніше, 20 лютого, повідомляли, що Південна Корея посилить експортний контроль до Росії та Білорусі. Тоді зазначали, що до списку заборонених товарів увійде ще 682 товари.

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Посилення експортного контролю

Відомо, що Південна Корея посилить експортний контроль до Росії та Білорусі щодо товарів, які потенційно можуть бути використані у військових цілях.

Так, в уряді країни зробили відповідну заяву після того, як минулого тижня Сеул додав 682 предмети, які мають фактичне або потенційне військове використання, до списку товарів, заборонених до відправки до Росії та Білорусі.

Міністерство сприятиме здійсненню експортного контролю в рамках зв'язків із відповідними організаціями, оскільки буде більше спроб ухилитися від експортного контролю та шукати шляхи незаконних поставок,

– йдеться у заяві Міністерства торгівлі, промисловості та енергетики.

За даними видання, Міністерство зосередить особливу увагу моніторингу експорту "загальних високопріоритетних товарів", включаючи мікрочіпи, які можна використовувати у дронах, з іншими країнами-партнерами.

Крім цього, Південна Корея докладе зусиль в інформуванні експортерів про оновлений список контрольованої продукції. Це зроблять, аби запобігти несанкціонованому експорту через недостатню обізнаність.

Також напередодні уряд заявив, що проводить розслідування щодо південнокорейської компанії, яка потрапила під санкції США через її ймовірний зв'язок із Росією. Мовиться про компанію Daesung International Trading.

Що відомо про заборонені товари

20 лютого у міністерстві торгівлі, промисловості та енергетики Південної Кореї повідомили, що були переглянуті державні правила торгівлі стратегічними товарами. Зокрема до списку заборонених товарів увійшло ще майже 700 товарів, які фактично або потенційно використовуються у військових цілях.

Тож загальна кількість заборонених товарів до Росії та Білорусі зросла до 1 159. Заборона на експорт включатиме:

важку будівельну техніку;

акумуляторні батареї;

авіаційні компоненти;

машини.

Крім цього, до списку увійшли б/у автомобілі з двигунами об'ємом 2 000 кубічних сантиметрів і більше. На них припадає основна частина південнокорейського експорту автомобілів до Росії.