Протест против отправки войск КНДР: Южная Корея вызвала посла России

Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало посла России в Сеуле Георгия Зиновьева. Такой шаг был знаком протеста против отправки северокорейских войск в страну для участия в войне.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на агентство Yonhap. По словам журналистов, Россия и Северная Корея все еще отрицают сообщения о подготовке северокорейских войск для участия во вторжении в Украину.

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Южная Корея вызвала российского посла

Отмечается, что посол встречался с первым заместителем министра иностранных дел Южной Кореи Ким Хон Гюном. Однако МИД Южной Кореи не ответил на запрос о комментарии.

На прошлой неделе южнокорейская разведка заявила, что Пхеньян намерен отправить в Россию 12 тысяч своих военных для участия в войне против Украины. Полторы тысячи бойцов спецназа якобы уже находятся на военных базах на Дальнем Востоке "для обучения и акклиматизации".

К слову, ранее глава ГУР Кирилл Буданов подтвердил, что до ноября 11 тысяч военных КНДР будут готовы воевать в Украине. Первый кадровый состав из 2 600 солдат КНДР отправится в Курскую область, используя российскую технику и боеприпасы.