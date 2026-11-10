Несмотря на дипломатический конфликт: Южная Корея планирует выделить Украине 100 миллионов долларов, – СМИ

Правительство Южной Кореи подало запрос о включении в бюджет на следующий год 100 миллионов долларов помощи Украине. Сеул пошел на такой финансовый шаг, несмотря на неурегулированный дипломатический спор между двумя странами.

Как пишет южнокорейское издание JoongAng Ilbo со ссылкой на дипломатические источники, этот шаг является выполнением июльского обещания лидера страны Ли Чжэ Мьона. В целом финансирование будет распределено по нескольким направлениям для нужд в сфере безопасности и восстановления.

Что будут делать со средствами?

Львиную долю средств власти Республики Корея собираются выделить трастовому фонду НАТО, который с 2016 года поддерживает восстановление Украины и обеспечивает ее нелетальным оборудованием.

Если в этом году взнос составлял 16,7 миллиона долларов, то в следующем году его планируется увеличить почти втрое – до 50 миллионов долларов. Эти средства, среди прочего, тратятся на реабилитацию раненых украинских военных.

Еще 20 миллионов долларов предназначены для отдельной программы гуманитарной помощи, что в четыре раза превышает объемы этого года. Эта сумма составляет примерно 11% от всего гуманитарного бюджета Южной Кореи.

Деньги планируется направить на проекты Корейского агентства международного сотрудничества и Программы развития ООН в сферах энергетики, образования и здравоохранения, а также на помощь переселенцам и розыск пропавших без вести. Остальные 30 миллионов долларов будут выделены в рамках программы помощи странам, пережившим конфликты.

Спор из-за северокорейских бойцов

Финансовый план был разработан на фоне дипломатического кризиса, разразившегося в конце сентября. На Генеральной Ассамблее ООН Владимир Зеленский сообщил, что Украина передала Сеулу двух бойцов из КНДР, захваченных в начале 2025 года в Курской области.

После этого Ли Чжэ Мён обвинил украинские власти в разглашении конфиденциальной информации, что в Офисе президента Украины впоследствии опровергли. 8 октября Сеул отозвал своего посла для консультаций и эвакуировал сотрудников посольства.

Несмотря на охлаждение отношений, в корейском парламенте призывают сохранять связи с Киевом, учитывая предстоящее восстановление.

Правительство намерено и в дальнейшем придерживаться принципиальной позиции в отношении поддержки Украины как ответственного члена международного сообщества,

– заявили в Министерстве иностранных дел Республики Корея.

Ранее из-за этой дипломатической напряженности между странами южнокорейская компания Newtype Industries временно прекратила сотрудничество с ВСУ по тестированию искусственного интеллекта для расчета артиллерийских целей.