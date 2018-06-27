Германия сенсационно вылетела с Чемпионата мира, не сумев обыграть Южную Корею

Сборная Германии в матче против Южной Кореи могла сыграть и в ничью. Если бы Мексика победила Швецию. Однако даже ничью команда не смогла удержать.

Ситуация в группе F сложилась таким образом, что каждая из четырех сборных могла выйти в плей-офф. А Мексика, которая после двух туров имела шесть очков, могла и вылететь из турнира. Поэтому бороться каждой сборной было за что. Особенно немцам, которые еще до начала Мундиаля считались одними из фаворитов, и являются действующими победителями Чемпионата мира. После матча с Южной Кореей они сложили с себя этот титул. 15 июля мир получит нового чемпиона.

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Немцы сразу с начала матча прибрали мяч к своим ногам. Корейцы с игру провели вторым номером – надежно в обороне и опасные контратаки.

Йоахим Лев довольно неожиданно оставил на скамейке запасных Гомеса и Мюллера, Дракслер таже остался на скамейке запасных и на замену так и не вышел. За креатив отвечали Озил и Кроос. Однако партнеры не сумели реализовать возможности, которые оба игрока создавали для них.

Наиболее опасный момент у ворот Южной Кореи возник во втором тайме, когда Горецка головой пробивал после навеса Киммиха – спас вратарь. До этого еще в первом тайме выйти вперед могли азиаты – Нойер не слишком удачно сыграл после удара со штрафного, но сумел опередить Сона, который уже готов был переправлять мяч в сетку ворот.

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В то время во втором тайме сборная Швеции вышла вперед, таким образом оставляя Германию вне плей-офф. Понимая это, Лев начал усиливать атаку, и у корейцев начали появляться свободные зоны впереди. Но гол ни одна из команд так и не могла забить. Пока не началось добавленное арбитром время. Марк Гейгер добавил шесть минут. На первой из них сборная Южной Кореи и забила. При этом арбитр сначала не засчитал взятие ворот из-за сигнала бокового рефери об офсайде. Но просмотрев повтор, изменил свое решение.

После этого немцы всеми силами (включая вратаря) бросились вперед и пропустили второй. Сон получил проброс вперед, еще когда находился на своей половине поля. Несмотря на то, что Нойер в это время помогал своей команде атаковать, забивал полузащитник уже в пустые ворота. 2:0 – и сборная Кореи сенсационно обыгрывает сборную Германии. Последние бесславно покидают Чемпионат мира.

Южная Корея – Германия 2:0

Голы: Ким Ен Гвон, 90+4, Сон Хин Мин, 90+7