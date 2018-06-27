Німеччина сенсаційно вилетіла з Чемпіонату світу, не зумівши обіграти Південну Корею
Збірна Німеччини у матчі проти Південної Кореї могла зіграти і у нічию. Якщо б Мексика перемогла Швецію. Однак навіть нічию команда не змогла втримати.
Збірна Німеччини не зуміла забити у ворота збірної Південної Кореї. Зате пропустила сама. На останній хвилині матчу. Для цього навіть довелося переглядати відеоповтор.
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А потім і другий гол – вже у порожні ворота.
Збірна Німеччини поступається та сенсаційно вилітає з Чемпіонату світу.
Південна Корея – Німеччина 2:0
Голи: Кім Йон Гвон, 90+4, Сон Хін Мін, 90+7
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Джерело: 24 Канал
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