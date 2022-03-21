На Южнобужском направлении противник пытается удержать ранее занятые рубежи
21 марта 2022 , 14:00Читати новину українською
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовали оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 12 часов 21 марта 2022 года.
Согласно информации, на Южнобужском направлении противник пытается удержать ранее занятые рубежи.
Важно ВСУ уничтожили 4 из 10 армий России: 5 авиаполков, 11 батальонов танков, 34 бронебатальона
Кроме того, российские оккупанты пытаются осуществлять мероприятия по восстановлению боеспособности, пополнению запасов.
"Сохраняем спокойствие! Вместе победим! Слава Украине", – добавили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.
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