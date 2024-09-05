В Госатомрегулировании объяснили, почему на Южноукраинской АЭС упала мощность

На Южноукраинской АЭС снизили мощность энергоблока № 2 до 66%. Это произошло из-за остановки одного из четырех насосных агрегатов, который обеспечивал прокачку воды через реактор.

Об этом во время брифинга в "Медиацентре Украина" сообщил председатель Госатомрегулирования, Главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины – Олег Кориков.

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Какая ситуация сложилась на Южноукраинской АЭС

По словам председателя Госатомрегулирования, на Южноукраинской АЭС произошло эксплуатационное событие. Там было идентифицировано повышенную вибрацию одного из четырех насосных агрегатов, который обеспечивает прокачку воды через реактор, – главный циркуляционный насос.

Этот агрегат сейчас остановлен. Из-за этого снижена мощность энергоблока № 2 Южно-Украинской АЭС до 66%,

– пояснил Олег Кориков.

Он также подчеркнул, что сейчас эксплуатационная организация НАЭК "Энергоатом" активно разрабатывает комплексный план восстановления рабочего состояния ключевого насосного агрегата. Ожидается, что после реализации этих мероприятий энергоблок вернется к полной рабочей мощности.

К слову, ранее СМИ распространили информацию о якобы аварии на Южноукраинской АЭС. В Энергоатоме опровергли эти слухи, отметив, что в работе одного из энергоблоков станции обнаружены замечания, после чего он был разгружен.

В конце концов, в компании подчеркнули, что проблема на блоке ПАЭС устранят после того, как специалисты Укрэнерго восстановят поврежденные линии и обеспечат возможность выдачи электроэнергии.