Про це під час брифінгу в "Медіацентрі Україна" повідомив голова Держатомрегулювання, Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України – Олег Коріков.

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Яка ситуація склалася на Південноукраїнській АЕС

За словами голови Держатомрегулювання, на Південноукраїнській АЕС відбулася експлуатаційна подія. Там було ідентифіковано підвищену вібрацію одного з чотирьох насосних агрегатів, який забезпечує прокачування води через реактор, – головний циркуляційний насос.

Цей агрегат наразі зупинено. Через це знижено потужність енергоблока № 2 Південноукраїнської АЕС до 66%,

– пояснив Олег Коріков.

Він також підкреслив, що наразі експлуатаційна організація НАЕК "Енергоатом" активно розробляє комплексний план відновлення робочого стану ключового насосного агрегату. Очікується, що після реалізації цих заходів енергоблок повернеться до повної робочої потужності.

До слова, раніше ЗМІ поширили інформацію про нібито аварію на Південноукраїнській АЕС. В Енергоатомі спростували ці чутки, зазначивши, що в роботі одного з енергоблоків станції виявлено зауваження, після чого він був розвантажений.

Зрештою, в компанії підкреслили, що проблема на блоці ПАЕС усунуть після того, як фахівці Укренерго відновлять пошкоджені лінії та забезпечать можливість видачі електроенергії.