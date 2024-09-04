Про аварію повідомили у виданні "Суспільне" із посиланням на власні джерела. Там заявили, що було зафіксовано зниження потужності внаслідок російських ударів по енергосистемі.

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На Південній АЕС начебто знизилась потужність

Тоді журналісти повідомили, що зниження потужності має тимчасовий характер, ремонтні роботи вже розпочато. Але, за словами джерела, аварійної ситуації немає.

При цьому інше джерело в енергосекторі повідомило журналістам, що блок, можливо, виведуть у ремонт

Енергоатом відреагував на чутки

З метою припинення поширення недостовірної інформації про нібито аварію на Південноукраїнській АЕС Енергоатом повідомляє: В роботі одного з енергоблоків станції виявлено зауваження, після чого він був розвантажений,

– повідомли в компанії.

Зазначається, що проблема буде усунена після того, як фахівці Укренерго відновлять пошкоджені лінії та забезпечать можливість видачі електроенергії.

Відповідна ситуація виникла через складні перехідні процеси, викликані ворожими обстрілами інфраструктури Укренерго. Ці обстріли призвели до значних коливань параметрів мережі, що спричинило відключення енергоблоків від мережі.