В Киеве для гражданских могут открыть Южный мост, – начальник КГГА

Ограничения относительно движения по Южному мосту в Киеве могут ослабить. Сейчас там круглосуточно действует пропускной режим.

Об этом в понедельник, 17 февраля, заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко передает 24 Канал. Он вынесет на рассмотрение вопрос восстановления движения на объекте для всех киевлян – это обсудят на следующем заседании Совета обороны столицы.

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Что известно о возможных изменениях

Ткаченко сообщил о планах восстановить "нормальное соединение" между правым и левым берегом Киева. Он пообщался с военными и выяснил – сейчас необходимости закрытия Южного моста, которая была раньше, нет.

Ограничения во время войны, как и любые другие процессы, должны быть своевременные, оправданы, разумно организованы. Если что-то из этого перечня выпадает, возникают злоупотребления, несправедливость,

– написал глава городской администрации.

По его словам, на мосту возможно введение дополнительного регулирования движения, но в целом ограничения на этом важном для функционирования города объекте могут быть ослаблены.

К слову, накануне САП и НАБУ разоблачили коррупционную схему в Киевском горсовете, которая предусматривала незаконное завладение землей и злоупотребления в бюджетной сфере. Задержаны 7 человек, среди которых заместитель председателя КГГА, депутаты Киевсовета и руководители коммунальных предприятий.