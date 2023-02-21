К 2030 году планируют полный контроль над Беларусью: журналисты получили внутренний документ Кремля

Во внутреннем документе Кремля говорится, что Россия планирует к 2030 году полностью контролировать Беларусь. То есть говорится о законодательстве, войсках, языке, образовании.

Более того, Владимир Путин даже планирует контролировать внешнюю политику Минска и руководить ею в своих интересах. Эксперты считают, что документ выглядит правдоподобно, и его следует воспринимать серьезно.

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Что планирует Россия по поводу Беларуси

Группа журналистов из разных стран мира получила доступ к внутреннему документу властей России "Стратегические цели России на белорусском направлении".

По их данным, стратегию по интеграции Беларуси в Россию разрабатывали в администрации президента совместно с СВР, ФСБ, ГРУ и Генштабом России в 2021 году.

Согласно российскому документу Владимир Путин запланировал к 2030 году:

адаптировать белорусское законодательство под российское;

управлять внешней политикой республики в пользу России;

увеличить военное присутствие на территории Беларуси;

добиться верховенства российского языка над белорусским;

раздать белорусам российское гражданство.

То есть, достичь всех этих целей Кремль планировал в течение 9 лет – до 2030 года.

Российское руководство собиралось сменить власть в Украине и на волне успеха окончательно поглотить Беларусь,

– считает собеседник одного из изданий-партнеров "Досье" в разведке.

Что содержит российский документ

"Стратегические цели России на белорусском направлении" состоят из 17-ти страниц. Там есть задачи разной срочности:

краткосрочные – до 2022 года;

среднесрочные – до 2025 года;

долгосрочные – до 2030 года.

Согласно документу, ключевую роль в планах Кремля играет договор "Союзное государство". Ведь через него Россия планирует нарастить свои силы в Беларуси.

К примеру, до конца 2022 года перед администрацией президента стояла задача убедить белорусское руководство в необходимости работы над "Союзным государством". Кроме того, Кремль поставил перед собой много задач. В частности:

российская разведка должна ограничить влияние "националистических и прозападных" сил , завершить реформу белорусской Конституции с учетом интересов России, закрепить пророссийские настроения в военных и политических элитах и среди населения;

, завершить реформу белорусской Конституции с учетом интересов России, закрепить пророссийские настроения в военных и политических элитах и среди населения; администрация президента намерена обеспечить контроль над информационным пространством Беларуси до 2030 года. В частности, посредством увеличения количества российских СМИ в Белоруси и усиления российского информационного влияния среди населения;

Беларуси до 2030 года. В частности, посредством увеличения количества российских СМИ в Белоруси и усиления российского информационного влияния среди населения; Россия намерена ввести упрощенную процедуру выдачи российских паспортов белорусским гражданам;

белорусским гражданам; к 2030 году Россия надеется открыть в Беларуси пункты сдачи российского Единого государственного экзамена ;

; открыть новые центры науки и культуры в Могилеве, Гродно и Витебске. Вероятно, филиалы "Россотрудничества", которые часто являются прикрытием российских разведчиков и агентов влияния.

Россия отдает себе отчет, что Беларусь пытается остановить эти процессы. Кое-что из этого видно публично, например, затягивание процесса политической интеграции. Но Россия продолжает свое давление (на Беларусь – 24 Канал), несмотря ни на что,

– заявил собеседник иностранных журналистов.

Эксперт считает, что, хотя война в Украине замедлила реализацию планов, она далеко не остановила их: "Долгосрочная цель достижения полного контроля над Беларусью все еще в силе и не изменилась".

"Цели России по отношению к Беларуси те же, что и по Украине, только в случае с Беларусью Россия опирается на принуждение, а не на войну", – сказал посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер Yahoo News.

Следует заметить, что разрабатывало "Стратегию..." Управление президента по приграничному сотрудничеству, которое контролирует Дмитрий Козак. Руководил ведомством Алексей Филатов. Занимались разработкой документа также Сергей Маленко, Вадим Полищук, Вадим Смирнов и упомянутые в начале российские ведомства.