К 2035 году Украина планирует построить большой флот, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что одной из задач Украины является построить к 2035 году большой флот, способный давать отпор при необходимости. Результаты первого этапа можно будет увидеть уже на День Независимости.

Об этом в интервью крымским журналистам заявил Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что частью деоккупации полуострова является вопрос разблокирования Черноморского и Азовского побережья.

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В планах Украины – построить флот

Есть задача к 2035 году построить большой флот,

– заявил президент.

Он добавил, что это достаточно долго, но результаты первого этапа наглядно можно будет увидеть уже 24 августа 2021 года.

Задача Украины – построить профессиональный мощный флот, способный давать отпор любому. "Мы мирное государство, но должны быть готовы к любым шагам. Мы готовимся к разблокированию черноморского региона", – объяснил Зеленский.

Президент также отметил, что Украина не может ждать 20 лет, пока не появится инфраструктура для полноценного судостроения, поэтому флот строят и в других государствах. "Параллельно мы строим в Украине инфраструктуру, чтобы подхватить этот процесс", – добавил глава государства.

По его словам, у Украины будут и корветы, и военные катера, и малые подводные лодки.

Строительство военных баз

Первую военную базу скоро начнут строить в Бердянске. В этом масштабном проекте Украина рассчитывает на поддержку со стороны Евросоюза, Великобритании и США.

Мы уже получили полную поддержку от Великобритании. Вопрос усиления ВМС Украины является частью нашей скорой встречи с президентом США, и также частью повестки дня Крымской платформы,

– рассказал Зеленский.

Он отметил, что Россия пытается давить на другие страны относительно помощи Украине, поощряет их не участвовать в Крымской платформе.

Пребывание в Черном море кораблей НАТО

Президент также обратил внимание, что каждый год Украина увеличивает и учения, и присутствие кораблей стран НАТО в своих водах.

"Это не только вопрос "Си Бриз", хотя, я думаю, вы видели все эти учения, теперь это постоянная работа и сотрудничество нашего Министерства обороны с США и с европейскими государствами", – сообщил глава государства.

Также у Украины есть реальные договоренности в этом направлении и с Турцией, и с Великобританией.

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