Это также подтверждает, что недавно на дроне россиян обнаружили аэрозольную гранату К-51. К счастью, этот беспилотник удалось уничтожить.

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Оккупанты применили "слезоточивые" гранаты

Как рассказали в Генштабе ВСУ, за минувшие сутки на Авдеевском и Марьинском направлениях враг вел безуспешные наступательные действия. Однако захватчики применили аэрозольные "слезоточивые" гранаты нелетального действия в районах населенных пунктов:

Новокалиново,

Ласточкино,

Первомайское,

Марьинка.

Так что враг обстрелял более 10 населенных пунктов. Среди них – Новокалиново, Красногоровка, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

Кроме этого, за 3 дня пограничники обезвредили 8 вражеских беспилотников. Один из сбитых дронов бойцами Луганского пограничного отряда имел систему сброса с аэрозольной "слезоточивой" гранатой К-51. Эти боеприпасы распыляют вещество, поражающее дыхательные пути.

К-51 – это советская ручная аэрозольная "слезоточивая" граната нелетального действия. Ее корпус наполнен порошкообразным сильно раздражающим веществом. С 1925 года использование таких гранат запрещено Женевской конвенцией и Конвенцией о химическом оружии.

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