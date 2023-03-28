Это также подтверждает, что недавно на дроне россиян обнаружили аэрозольную гранату К-51. К счастью, этот беспилотник удалось уничтожить.
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Оккупанты применили "слезоточивые" гранаты
Как рассказали в Генштабе ВСУ, за минувшие сутки на Авдеевском и Марьинском направлениях враг вел безуспешные наступательные действия. Однако захватчики применили аэрозольные "слезоточивые" гранаты нелетального действия в районах населенных пунктов:
- Новокалиново,
- Ласточкино,
- Первомайское,
- Марьинка.
Так что враг обстрелял более 10 населенных пунктов. Среди них – Новокалиново, Красногоровка, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
Кроме этого, за 3 дня пограничники обезвредили 8 вражеских беспилотников. Один из сбитых дронов бойцами Луганского пограничного отряда имел систему сброса с аэрозольной "слезоточивой" гранатой К-51. Эти боеприпасы распыляют вещество, поражающее дыхательные пути.
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- В ночь на 28 марта около 00:30 военнослужащие Сил обороны Северщины ликвидировали беспилотник вблизи одного из населённых пунктов Черниговщины.
- В Киеве ПВО уничтожила все цели, а в Святошинском районе столицы упали обломки. Там возник пожар, охвативший 200 квадратных метров.
- В районе воздушного пространства столицы обнаружили и уничтожили 12 иранских дронов-камикадзе "Шахид".
- Всего оккупанты для атаки использовали 13 дронов-камикадзе "Шахид". Кроме того, применили один разведывательный БПЛА "Гранат-4". Силам ПВО удалось ликвидировать 13 воздушных целей.
- Один "Шахид" попал по частному предприятию в Днепре – там произошел сильный пожар. К счастью, обошлось без пострадавших.