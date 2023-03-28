Це також підтверджує те, що нещодавно на дроні росіян виявили аерозольну гранату К-51. На щастя, цей безпілотник вдалося знищити.
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Окупанти застосували "сльозогінні" гранати
Як розповіли у Генштабі ЗСУ, за минулу добу на Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог вів безуспішні наступальні дії. Однак загарбники застосували аерозольні "сльозогінні" гранати нелетальної дії в районах населених пунктів:
- Новокалинове,
- Ласточкине,
- Первомайське,
- Мар’їнка.
Тож ворог обстріляв понад 10 населених пунктів. Серед них – Новокалинове, Красногорівка, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.
Окрім цього, за 3 доби прикордонники знешкодили 8 ворожих безпілотників. Один зі збитих дронів бійцями Луганського прикордонного загону мав систему скиду з аерозольною "сльозогінною" гранатою К-51. Ці боєприпаси розпиляють речовину, яка вражає дихальні шляхи.
Росіяни атакували Україну дронами: що відомо
- У ніч на 28 березня близько 00:30 військовослужбовці Сил оборони Сіверщини ліквідували безпілотник поблизу одного з населених пунктів Чернігівщини.
- У Києві ППО знищила всі цілі, а у Святошинському районі столиці впали уламки. Там виникла пожежа, яка охопила 200 квадратних метрів.
- Загалом у районі повітряного простору столиці виявили та знищили 12 іранських дронів-камікадзе "Шахід".
- Загалом окупанти для атаки використали 13 дронів-камікадзе "Шахід". Крім того, застосували один розвідувальний БпЛА "Гранат-4". Силам ППО вдалося ліквідували 13 повітряних цілей.
- Один "Шахід" поцiлив по приватному пiдприємству у Днiпрi – там сталася сильна пожежа. На щастя, минулося без постраждалих.