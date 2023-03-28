Це також підтверджує те, що нещодавно на дроні росіян виявили аерозольну гранату К-51. На щастя, цей безпілотник вдалося знищити.

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Окупанти застосували "сльозогінні" гранати

Як розповіли у Генштабі ЗСУ, за минулу добу на Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог вів безуспішні наступальні дії. Однак загарбники застосували аерозольні "сльозогінні" гранати нелетальної дії в районах населених пунктів:

Новокалинове,

Ласточкине,

Первомайське,

Мар’їнка.

Тож ворог обстріляв понад 10 населених пунктів. Серед них – Новокалинове, Красногорівка, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

Окрім цього, за 3 доби прикордонники знешкодили 8 ворожих безпілотників. Один зі збитих дронів бійцями Луганського прикордонного загону мав систему скиду з аерозольною "сльозогінною" гранатою К-51. Ці боєприпаси розпиляють речовину, яка вражає дихальні шляхи.

К-51 – це радянська ручна аерозольна "сльозогінна" граната нелетальної дії. Її корпус наповнений порошкоподібною сильно подразнювальною речовиною. Від 1925 року використання таких гранат заборонено Женевською конвенцією та Конвенцією про хімічну зброю.

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