К августу количество вооружения в Украине будет значительным, – ГУР о переломном моменте в войне

Идут 90 сутки героического противостояния Украины российским захватчикам. Чтобы выгнать оккупантов с территории нашего государства, украинским защитникам и защитницам нужно много оружия.

Недавно глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что активная фаза войны должна закончиться к концу этого года, а уже в августе должен состояться переломный момент. В интервью изданию "Украинская правда" чиновник объяснил, что именно должно состояться в последний месяц лета этого года.

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Буданов о переломном моменте в войне

Кирилл Буданов пояснил, что к августу количество вооружений, поставляемых западными партнерами Украины, должно стать "значимым" . Он добавил, что с момента объявления о поставках оружия до его фактического применения против российских захватчиков проходит несколько этапов, требующих времени:

поступление оружия в Украину;

овладение этим оружием украинскими военными;

начало его использования.

Потому, по словам главы ГУР МО, необходимого количества вооружения до августа, к сожалению, не будет. Только в последний месяц лета она будет находиться в военных частях и сможет активно использоваться нашими защитниками и во время боевых действий.

Вот поэтому начнется переломный момент. Потому что сейчас нам катастрофически не хватает тяжелого вооружения,

– заметил Буданов.

Окончание активной фазы

По убеждению начальника украинской разведки, активная фаза войны должна значительно сократиться до конца 2022 года и "свестись почти к нулю". Речь идет, уточнил Буданов, именно об активном ведении боевых действий – баталий того уровня, которые происходят сейчас, когда "из рук в руки" переходят целые населенные пункты.

К слову, глава Главного управления разведки добавил, что война закончится выходом наших сил к административным границам Украины. Детали того, в каком виде продолжится война дальше, после окончания активной фазы, чиновник решил не комментировать.

Напомним, что ранее Кирилл Буданов в интервью иностранным СМИ рассказал, что победа Украины в войне приведет к изменению политического руководства России. Чиновник заверил, что Путин болеет несколькими серьезными заболеваниями , одно из которых – рак.

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