К блокировке объявления нового руководителя САП подключили Венедиктову – Шабунин

23 декабря 2021 , 00:03
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Источник:

телеграм-канал Виталия Шабунина

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин считает, что генпрокурора Ирину Венедиктову приобщили к процессу блокирования объявления нового руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Шабунин отметил, что, согласно законодательству, комиссия должна анонсировать свое заседания на сайте Офиса генпрокурора за 24 часа до его начала.

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Объявления нет

Однако 21 декабря комиссия договорилась продолжить свою работу в четверг в 10:00. Поскольку объявление на сайте не появилось, утром оно не состоится.

Глава ЦПК утверждает, что председатель комиссии и Венедиктова игнорируют требование созвать заседание для утверждения, поэтому не публикуют объявления об этом.

Если сообщение о заседании немедленно появится на сайте ОГ есть шанс, что комиссия соберется и формально утвердит победителя конкурса. Потому что результаты уже всем известны. Однако контролируемые Банковой члены комиссии соберутся и проголосуют, похоже, только после звонка из ОП,
 –  сказал Шабунин.

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  • 21 декабря члены комиссии по избранию руководства САП не смогли набрать достаточного количества голосов, чтобы принять решение. "Против" голосовали почти все члены комиссии.
  • Почти все представители Верховной Рады не поддержали ни одно голосование за подтверждение результатов конкурса на должности в САП. Исключение – голосование "Слуги народа" Вячеслава Навроцкого.
  • Иностранные представители и Навроцкий отмечают, что фактически победитель уже есть.
  • Члены комиссии от парламента утверждали, что прежде всего необходимо согласовать с офисом генпрокурора ряд вопросов. В частности, имеют ли кандидаты допуск к гостайне.

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Текст поста Виталия Шабунина:

Зеленский/Ермак подключили Венедиктову к блокировке объявления нового руководителя САП.

Согласно закону, комиссия должна анонсировать на сайте ОГП свое заседание за 24 часа до его начала.

Вчера комиссия договорилась продолжить свою работу в четверг в 10:00. Однако объявление на сайте офиса Генпрокурора не появилось – это означает, что завтра утром оно не состоится.

Международная часть комиссии с Романом Куйбидой и Вячеславом Навроцким требуют проведения заседания для утверждения проекта решения о победе Александра Клименко в конкурсе на руководителя САП.

Но делегирована За Майбутнє Коломойского председатель комиссии и Венедиктова тупо игнорируют требование созвать заседание конкурсной комиссии и опубликовать объявление об этом.

Только если сообщение о заседании немедленно появится на сайте ОГП есть шанс, что завтра комиссия соберется и формально за 5 мин утвердит победителя конкурса. Потому что результаты уже всем известны.

Однако контролируемые Банковой члены комиссии соберутся и проголосуют, похоже, только после звонка с ОП – которого нет. Я так понимаю, что Зеленский/Ермак решили окончательно развеять сомнение относительно своей роли в срыве конкурса.

Для чего? После вчерашнего сомнений и так не осталось.

Автор: Ольга Музика