Русские были слишком самоуверенными: интервью британского военного эксперта Майкла Кларка

В новом эксклюзивном интервью для 24 Канала военный аналитик Sky News, бывший генеральный директор Королевского института объединенных служб (RUSI), а ныне — приглашенный профессор оборонных исследований в Королевском колледже Лондона (KCL) и Университете Эксетера Майкл Кларк в беседе с журналистом Даниэлем Ткие проанализировал изменения на фронте и констатирует переход стратегической инициативы в войне к Украине.

Аналитик объясняет, как украинские удары по тыловой логистике и нефтеперерабатывающей инфраструктуре РФ разрушают российскую экономику и армию.

Профессор Кларк прокомментировал информацию о том, что Владимир Путин сейчас находится в панике и из-за страха перед украинскими дронами приказал перебросить около 90 пусковых установок ПВО (включая С-400, С-500 и "Панцири") из других регионов России для защиты своей резиденции в Валдае, а также в Москву и Санкт-Петербург, указав на то, что теперь у Путина остается все меньше хороших решений. Ведь из-за его желания прикрыть себя и столицы важные участки фронта и тыла остались беззащитными перед Силами обороны Украины.

Также в интервью обсуждаются уступки Украине со стороны Александра Лукашенко после ультиматума Зеленского и готовность стран НАТО к возможному столкновению с Россией.

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Инициатива на поле боя и удары по тылам РФ

Украина, похоже, перехватила инициативу в войне. По словам заместителя госсекретаря США Джереми Левина, украинские силы удерживают инициативу, добиваются успехов на суше и наносят удары глубоко внутри России. Действительно ли импульс в этой войне сместился в пользу Украины?

Что касается смены динамики. Мы должны быть осторожны в оценках её масштабов. Несомненно, ситуация сейчас лучше, чем год назад, как непосредственно на поле боя, так и в стратегическом плане.

В некоторых аспектах мы наблюдаем реальные сдвиги, но следует ожидать, что русские будут адаптироваться. Они будут искать пути обхода нынешних преимуществ Украины. Кроме того, остается важный стратегический вопрос: как далеко Россия готова зайти в поддержке этой войны, независимо от того, что происходит в остальном мире.

Тем не менее, атмосфера внутри Украины, судя по всем отчетам, которые я получаю, сейчас гораздо более оптимистична, чем некоторое время назад. И здесь происходят два важных момента.

Во-первых, динамика на поле боя больше не складывается в пользу России. На прошлой неделе я анализировал цифры: за последние два месяца россияне захватили определенную территорию, но это лишь одна семнадцатая часть от того объема, который они оккупировали за аналогичный период прошлого года.

Они концентрируют свои силы в районе Покровска и городов-крепостей Донбасса, пытаясь обойти их с флангов через Дружковку. Они сосредотачивают там колоссальные ресурсы, но не добиваются значительного прогресса. И пока они концентрируются в одном месте, они теряют территории на других направлениях, где украинские силы восстанавливают контроль над позициями, которые оккупанты были вынуждены ослабить.

Во-вторых, успех Украины в атаках на тыловые районы на глубину до 150 километров за линией фронта оказывает колоссальное влияние на то, что происходит на передовой. Российские солдаты длительное время остаются без снабжения.

Логистика глубоко в тылу нарушена, и всё это благодаря способности Украины использовать собственное оружие для поражения логистических цепей средней дальности. Это первый элемент сдвига импульса.

Смотрите полное интервью профессора Майкла Кларка в видеоформате:

Стратегическая изоляция Крыма и экономическое давление на Россию

Давайте подробнее остановимся на Крыме. Сейчас там наблюдается острый дефицит топлива для гражданского населения, введено нормирование, а бензин продают только государственным учреждениям и российской армии. Что это означает с военной точки зрения? Если Украина продолжит изолировать полуостров, заставит ли это российские войска отступить или изменить свою военную позицию?

Это может и не заставить войска немедленно отступить, но я считаю, что Украина очень близка к достижению своей стратегической цели — сделать Крым непригодным для использования в качестве военного центра. Крым чрезвычайно важен для российской армии, поскольку именно оттуда питается военная машина оккупантов в Херсонской и Запорожской областях, а также на юге Донбасса.

Если Крым будет эффективно изолирован, а военная группировка там утратит возможность нормально функционировать, Украина достигнет своей главной стратегической цели — выведет Крым из военного баланса, лишив Россию фундаментальной базы для операций.

Даже если русские не уйдут оттуда (из Крыма – 24 Канал) физически, невозможность действовать заставит их сократить численность войск из-за колоссальных трудностей со снабжением.

Собственно, Черноморский флот РФ уже не может действовать из Севастополя. Украина фактически сделала Севастополь нежизнеспособным. То же самое касается некоторых авиабаз на полуострове.

Россияне больше не решаются использовать там свои стратегические бомбардировщики дальнего радиуса действия. Они даже не могут поднимать там свои самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО/AWACS), которых у них и так осталось немного после потерь. Им приходится действовать из глубины территории России.

Если Украина усилит это давление, это станет огромным ударом по будущим операциям российской армии на всем юге Украины.

Не считаете ли вы, что Украина уже фактически изолировала Крым и достигла этой цели?

Я думаю, что они очень близки к этому, но изоляция пока не является абсолютной. Например, автодорога R280 (так называемая трасса "Новороссия", как её называют россияне) уже едва функционирует как логистический маршрут в Крым и из него. Поэтому всё больше грузов приходится везти через Керченский мост.

Но мы знаем, что мост перегружен, а Керченский пролив — это крайне опасная зона. Украина успешно наносит удары по объектам по обе стороны моста. Я убежден, что если у Киева появится возможность снова успешно атаковать Керченский мост, они это сделают. Его атаковали уже трижды, и каждый раз россияне усиливали оборону, закрывая бреши.

Но Генеральный штаб в Киеве точно ищет новые способы уничтожения этой артерии. Если им удастся нанести серьёзные разрушения мосту в ближайшие пару месяцев, Крым окончательно станет военным тупиком.

Другой аспект — Крым должен стать непригодным для проживания почти миллиона россиян, которые туда приехали.

Это прекрасный край, и понятно, почему россияне хотят там жить. Но если сделать полуостров непригодным для проживания гражданских колонистов, это станет колоссальным политическим ударом по Москве.

Неспособность крымских оккупационных властей в Симферополе обеспечить людей топливом — это критический момент. Когда люди не могут получить бензин, стоят в огромных очередях, а цены постоянно растут, это кардинально меняет их отношение к власти.

Третий элемент стратегической картины — это влияние на российскую экономику, которое оказалось весьма драматичным. Сейчас в трех четвертях всех регионов России введено нормирование топлива.

Производство бензина для внутреннего потребления в РФ упало на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это колоссальное падение. Само по себе это не остановит войну немедленно, но усиливает ощущение того, что маятник больше не качается автоматически в сторону России.

Самая важная аудитория для этого сигнала — внешний мир. Это важно для украинцев, но ещё важнее для европейцев и США.

Даже Дональд Трамп, похоже, понял это после саммита G7 и встречи с президентом Зеленским. Он осознал, что Украина не проиграет эту войну, её не победят, и именно Путину теперь стоит серьёзно задуматься о прекращении огня.

Это большой сдвиг в политическом восприятии войны на Западе.

Паника в Кремле: переброска ПВО и удары по НПЗ

По словам президента Зеленского, в Кремле состоялось совещание по вопросам систем противовоздушной обороны. Путин приказал усилить ПВО Москвы. Россия накопила сотни пусковых установок С-400, С-500 и систем "Панцирь", и около 90 пусковых установок были переброшены в Валдай (резиденцию Путина) из других регионов России. Не считаете ли вы, что эта ситуация, когда Путин вынужден забирать ключевые средства ПВО из других областей для защиты Москвы, Санкт-Петербурга и Валдая, открывает для Украины новые возможности наносить удары по другим российским регионам?

Да, абсолютно. Российская система ПВО оказалась недостаточно гибкой. Она основана на системах С-300, С-350, С-400 и "Панцирь", которые перекрывают друг друга.

Вокруг Москвы развернуто не менее 20 различных систем. Они могут уплотнять эту сеть, но главная проблема россиян заключается в том, что все эти комплексы проектировались для борьбы со скоростными самолетами и ракетами на больших высотах.

Зато украинские дроны и крылатые ракеты, в частности FP5 Flamingo, летают очень низко. Они не являются полностью невидимыми (стелс), имеют заметную радиолокационную сигнатуру, но пока способны проходить под зоной покрытия многих российских радаров.

Если Украина перегружает российскую систему количеством (а она может это делать), то достигает впечатляющих результатов.

Любую оборонную систему, даже американский "Пэтриот", можно перегрузить массой. Если количество дронов, управляемых авиабомб или ракет достаточно велико, они прорвут любой щит. Русские были слишком самоуверенными.

Их ПВО создавалась против сил НАТО и не учитывала способность Украины производить собственные дроны и крылатые ракеты, которые по эффективности не уступают британским Storm Shadow или французским Scalp.

Украинский Flamingo имеет даже большую дальность, чем Storm Shadow. Русским придется полностью перепроектировать свою систему ПВО. Поскольку Россия — огромная страна, невозможно создать сплошное оборонительное кольцо вокруг всей территории. Им приходится выбирать, что именно защищать.

Конечно, россияне будут учиться и адаптироваться. В течение следующих месяцев они найдут способы противодействия, но сейчас у Украины есть уникальное окно возможностей как минимум до конца этого года, чтобы наносить болезненные удары по российской инфраструктуре, особенно топливной.

Это крайне эффективный способ создать экономические и социальные проблемы для Кремля, который демонстрирует российскому населению, что война имеет прямые последствия для них.

Вы упомянули об ударах. Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне будет выведен из строя как минимум на следующие 6 месяцев после ударов украинских беспилотников. Это действительно серьёзный успех. Эти удары по Москве и Санкт-Петербургу во время экономического форума оказали колоссальный психологический эффект на Западе и стали символом способности Украины сопротивляться. Приближают ли эти атаки нас к соглашению о прекращении огня? Особенно если президент Трамп решит оказать давление на Путина?

Возможно, мы действительно ближе к этому. Интересно, что Путин ничего не говорит об этих атаках. Каждый раз, когда он сталкивается с кризисом, он замолкает. Мы знаем, что он проводит закрытые совещания, но публичных заявлений нет. Это его типичная реакция.

Официально Кремль через Лаврова и Пескова заявляет, что не пойдет на прекращение огня. Но я всегда говорил: россияне заинтересуются перемирием только тогда, когда начнут терять территории внутри Украины или понесут критические потери внутри самой России. Оба этих процесса сейчас запускаются.

Они теряют некоторые ранее завоеванные позиции за пределами Донбасса и начинают испытывать реальные экономические потери.

Поэтому политическая система России, даже без Путина, начнет активнее задумываться о прекращении огня. Может наступить момент, когда и сам Путин решит высказываться более конструктивно, особенно под давлением Трампа.

Главное, чтобы европейцы оставались едиными. Меня в Лондоне беспокоит то, что некоторые европейские лидеры и партии начинают смягчать свою позицию в отношении России. Сейчас не время для слабости, сейчас время для усиления давления.

Если это давление сохранится, Россия может согласиться на прекращение огня в течение следующих 12 месяцев — возможно, в конце этого лета, осенью или весной следующего года.

Ультиматум Беларуси и готовность Европы к большой войне

Давайте также поговорим о Беларуси. Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул Беларуси недельный ультиматум, который истек 26 июня, с требованием убрать или отключить российские навигационные станции вблизи границы, которые использовались для наведения российских дронов. Похоже, Беларусь уступила под этим давлением. По словам Зеленского, Минск отключил все радиосистемы и системы провайдеров, которые использовались РФ для нанесения ударов по северу Украины. Что означает эта уступка со стороны белорусского диктатора Александра Лукашенко?

Я считаю, что президент Зеленский пошёл на серьёзный риск, ведь выдвижение ультиматумов с жёсткими временными рамками — это всегда опасная игра, которая может обернуться против тебя. Однако на этот раз угроза, похоже, сработала.

Это также свидетельствует о том, что Лукашенко пытается немного дистанцироваться от Москвы. Он не может сделать это полностью, поскольку полностью зависит от Путина, но он достаточно хитёр, чтобы понимать необходимость улучшения отношений с Западом, особенно с будущей администрацией Трампа.

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Трамп и его окружение проявляют определенный интерес к налаживанию контактов с Лукашенко, в частности из-за вопросов ресурсов. Это несколько сдерживает ту безоговорочную поддержку, которую Лукашенко оказывал Путину в 2022 году.

Я не думаю, что Беларусь сейчас представляет серьезную военную угрозу для Украины. Но у нее всегда есть потенциал стать отвлекающим фактором, создать второй фронт, который заставит Украину отвлекать ресурсы из Харьковской области, Донбасса или Запорожья.

Но разве открытие нового фронта не стало бы полным крахом для самого Лукашенко и угрозой для его режима?

Да, абсолютно. Но с другой стороны, он уже четыре-пять лет живет под угрозой свержения и постоянно подавляет протесты, усиливая репрессии. Для него вступление в войну было бы катастрофической стратегической ошибкой.

Однако он извлекает выгоду уже из одних только угроз открытия второго фронта. Это придает ему вес в глазах Москвы и заставляет Украину держать войска на северной границе. Он манипулирует этой ситуацией в свою пользу. Но если Беларусь действительно решится на прямое вторжение, она очень быстро об этом пожалеет.

Готовы ли европейцы к тотальной войне против России в случае нападения на НАТО? Что должно произойти, чтобы заставить такие страны, как Испания или Германия, тратить больше на оборону? И готова ли сама Великобритания к войне с РФ?

Начну с конца: нет, Великобритания не готова к войне с Россией. Мы много об этом говорим, но сейчас находимся в состоянии глубокого кризиса оборонной политики — как политической, так и экономической. Этим летом у нас меняется премьер-министр.

Одной из причин падения правительства Кира Стармера стала именно его неспособность профинансировать оборону на должном уровне, что подорвало доверие партии и общества. Посмотрим, как с этим справится новый премьер.

Ситуация в Великобритании отражает общеевропейскую картину. Некоторые страны относятся к российской угрозе чрезвычайно серьезно. Это страны Балтии, Скандинавия (Швеция, Финляндия, Норвегия). На этой неделе я был на конференции, где командующие армиями этих стран рассказывали о своих стратегиях модернизации и подготовки к возможному конфликту с РФ.

Важнейшим государством в этом плане является Германия, которая действительно пережила серьёзный переломный момент в сфере обороны. Но если посмотреть на Испанию, Португалию, Италию или страны Юго-Восточной Европы — там нет такого уровня осознания угрозы или консенсуса относительно того, что Россия является главной проблемой безопасности.

Фактически, внутри НАТО, насчитывающего 32 члена, формируются два блока: "Северное НАТО" и "Южное НАТО". Северный блок (Скандинавия, Прибалтика, Германия, Великобритания, Нидерланды, Дания, а также Канада и Исландия) максимально мобилизован против российской угрозы. Южный блок пока не демонстрирует такой готовности. На этом я бы и остановился.

Это интервью было сокращено и отредактировано для лучшего понимания аудиторией.