Это 24 Каналу заметил политолог-международник Руслан Осипенко. По его словам, 2024 год – это как последнее окно возможностей перед сложной ситуацией.

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"У нас 2024 – это как последнее окно возможностей перед сложной ситуацией 2025 года. Вот так нужно относиться к 2024 году", – подчеркнул он.

Что нужно украинцам для победы

Руслан Осипенко отметил, что украинцам необходимо единство внутри страны, единство со странами-партнерами. Также важна развитая экономика, содействие бизнесу, чтобы он приобщался к государственным программам. Кроме того, прежде всего важно развивать ВПК.

Без ВПК никуда. Нужно поддерживать тыл, он дает возможность выигрывать войны. Но без технологий, технологического вооружения мы не можем дать ответ России. Поэтому нам нужны технологии, технологический ВПК. Это минимальные условия, чтобы мы побеждали на поле боя,

– подчеркнул политолог-международник.

Когда Украина сможет победить Россию: главное