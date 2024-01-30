Це 24 Каналу зауважив політолог-міжнародник Руслан Осипенко. За його словами, 2024 рік – це як останнє вікно можливостей перед складною ситуацією.

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"У нас 2024 рік – це як останнє вікно можливостей перед складною ситуацією 2025 року. Ось так потрібно ставитися до 2024 року", – підкреслив він.

Що потрібно українцям для перемоги

Руслан Осипенко зазначив, що українцям необхідна єдність всередині країни, єдність з країнами-партнерами. Також важлива розвинута економіка, сприяння бізнесу, щоб він долучався до державних програм. Крім того, насамперед важливо розвивати ВПК.

Без ВПК нікуди. Потрібно підтримувати тил, він дає можливість вигравати війни. Але без технологій, технологічного озброєння ми не можемо дати відповідь Росії. Тому нам потрібні технології, технологічний ВПК. Це мінімальні умови, щоб ми перемагали на полі бою,

– наголосив політолог-міжнародник.

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