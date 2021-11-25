Судно отправилось в направлении Черного моря в четверг, 25 ноября. Там оно будет работать с американскими союзниками и партнерами по НАТО в регионе.

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USS Arleigh Burke (DDG-51) – это первый эсминец типа "Арли Берк". Он оснащен боевой системой "Иджис", которая позволяет одновременно запускать и отслеживать ракеты и уклоняться от них.

Коротко о судне "Арли Берк"

Источник: "Википедия"

USS Arleigh Burke назван в честь американского адмирала Арле Альберта Берка, который воевал на Тихом океане во время Второй мировой войны.

Корабль спустили на воду еще в сентябре 1989 года. Сам адмирал лично присутствовать на церемонии ввода судна в состав Атлантического флота в июле 1991 года.

Сейчас корабль входит в состав 2-й эскадры эсминцев и ударной авианосной группы авианосца "Теодор Рузвельт". В 2007 году его привлекали к антипиратским операциям в Сомали.

Другое судно США завершило миссию в Черном море

Ранее Черное море покинул корабль USS Mount Whitney – флагман американского Шестого флота. Он находился там с 4 по 15 ноября. Кораблю открыто пригрозил российский президент Владимир Путин. "Можем посмотреть на него в бинокль или и в прицел", – дерзко заявил он. Судно провело в Черном море учения совместно с НАТО и союзниками – Украиной, Румынией и Турцией. После этого оно отправилось в Средиземное море.

Обратите внимание! Накануне Россия провела очередные военные учения над Черным морем. В них приняли участие около 10 экипажей самолетов, а также кораблей. Тренировочные полеты выполнили, в частности, 2 истребителя.