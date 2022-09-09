К главе миссии ООН по Еленовке и его коллегам есть вопиющие вопросы относительно "нейтральности"
Источник:Дмитрий Лубинец
Дмитрий Лубинец заявил, что к главе миссии ООН по Еленовке и его коллегам есть вопиющие вопросы. В частности, вызывает сомнение их "нейтральность".
Соответствующую информацию рассказал 9 сентября Уполномоченный Верховной Рады по правам человека. Также он привел факты по предварительной деятельности главы и участников миссии ООН, которая скоро начнет работу в Еленовке.
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Уполномоченный Совета по правам человека объяснил, что вызывает сомнения в "нейтральности" миссии ООН
Уже от названия этой миссии веет известный "принцип нейтральности" международных организаций. Но есть ли ее участники такие же нейтральные, как название их миссии?
– написал Дмитрий Лубинец.
Он напомнил, что генсекретарь ООН Антониу Гуттереш назначил главой миссии генерал-лейтенанта в отставке бразильца Альберто дос Сантоса Круза. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека напомнил, что:
- в релизе ООН сообщается об участии генерал-лейтенанта в миротворческих миссиях в Конго и Гаити;
- и отмечено, что он "занимал многочисленные руководящие должности в Бразилии";
- одной из таких должностей является должность министра-секретаря в правительстве президента Бразилии Жаира Болсонара.
Альберто дос Сантос Круз активно поддерживал действующего крайне правого президента Бразилии как в его предвыборной кампании, так и после избрания. Стоит напомнить, что сам Жаир Болсонару провел встречу с Путиным в Москве 16 февраля 2022 года, где выразил солидарность с россией, без уточнений обстоятельств,
– сообщил Лубинец.
Также добавил, что уже через несколько дней президент Бразилии:
- "приостановил" полномочия своего вице-президента Гамильтона Мурао за сравнение российской агрессии с актами вторжения Гитлера в 30-е годы в Европе;
- сказал, что "он единственный, кто говорит на эту тему";
- не осудив ни разу российскую агрессию по отношению к Украине, сообщил, что "мы хотим мира".
Могут быть вопросы и к участникам миссии ООН
Дмитрий Лубинец вспомнил, что еще одной участницей миссии является экс-директор Бюра демократических институтов и прав человека ОБСЕ Ингибёрг Сольрун Гисладоттир из Исландии.
По словам украинского должностного лица, постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене:
- неоднократно обращались к госпоже директору с просьбой отреагировать на системные нарушения прав человека на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса, а также осуществлять постоянный мониторинг;
- обращали внимание на показательное игнорирование вопроса российской агрессии в ежегодных докладах Ингибьорг Сольрун Гисладоттир и миссии США при ОБСЕ.
Однако, наиболее выразительно заявление Гисладоттир, где она осуждает решение украинского парламента в 2019 году за ограничение возможности российским наблюдателям входить в состав мониторинговых миссий по выборам накануне президентской гонки, а также отметила, что "наблюдатели от россии представляют не эту страну, а ОБСЕ"
– вспомнил Дмитрий Лубинец.
Он также рассказал о третьем участнике миссии Иссуфе Якубе из Нигера, имеющем опыт в полицейских миссиях ООН, в частности в Мали.
"И хотя сам Иссуф Якуб мало высказывался публично, стоит отметить, что россия оказала высокое влияние и интерес к Мали", – вспомнил Уполномоченный Совета по правам человека.
В частности, известно, что о ситуации в Мали было много заявлений стран Запада о распространении практики привлечения вагнеровцев и усилении российского влияния. Это привело к выводу французского контингента из страны и завершению миссии.
Очевидно, что только такой состав миссии мог удовлетворить россию и сегодня мы видели заявление замглавы мид россии андрия руденко об "обсуждении детали поездки, маршруты и состав",
– сказал Лубинец.
Добавил также, что он не удивится, если:
- миссия в Еленовке состоится по примеру МАГАТЭ, где вместо международных медиа доступ получат кремлевские пропагандисты;
- а участников миссии проведут по запланированному маршруту;
- кажется, они к этому готовы.
Теракт россии в Еленовке: коротко
- Следует вспомнить, что в результате теракта россиян в Еленовке 29 июля погибли по меньшей мере 50 украинских защитников, которых россия удерживала в плену.
- После этого кремль обвинил в атаке ВСУ, однако россия снова соврала. Более того, Москва никакие международные организации на место трагедии до сих пор не упустила.
- У родных также нет точных списков погибших и раненых в Еленовке.
- Кроме того, заместитель генерального секретаря Организации по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявила, что миссия ООН вскоре прибудет в Еленовку. Также Ди Карло поблагодарила Украину и россию "за конструктивный подход и подготовку к этой миссии".
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