К годовщине начала расстрелов в Бабьем Яру: Институт нацпамяти обнародовал социальный ролик

Институт нацпамяти обнародовал социальный ролик к 80 годовщине начала массовых расстрелов в Бабьем Яру. Эта страница истории стала одной из самых трагических.

Только в течение первых дней немцы расстреляли более 33 тысяч киевлян за то, что они евреи. Всего за 2 года оккупации, по разным оценкам историков, в Бабьем Яру нашли свой последний приют в 100 тысяч человек.

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Глава Института нацпамяти Антон Дробович заявил, что даже в печально фабриках смерти не убивали столько людей за такой короткий промежуток времени.

Бабий Яр во всем мире является одним из символов Холокоста.

Мы стремимся, отдавая дань памяти жертв, вернуть им достоинство, отобранное преступной идеологией. Это одновременно и вклад в формирование зрелой и достойной политической нации, для которой права человека будут базовой ценностью независимо от происхождения, социального или иного статуса,

– отметил Дробович.

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Социальный ролик Украинский институт нацпамяти представил совместно со студией "Чудаки Продакшн". В нем использовали фрагменты выставки "Бабий Яр: память на фоне истории", историческую хронику, а также кадры из немецко-белорусского фильма "Бабий Яр".

Исторический консультант ролика – Виталий Нахманович.

Социальный ролик к 80 годовщине начала расстрелов в Бабьем Яру: смотрите видео

Трагедия в Бабьем Яру: коротко