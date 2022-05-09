К шествию присоединилось ноль людей, – в мэрии Мариуполя показали пустые улицы во время "парада"

Российские оккупационные власти решили провести в разрушенном Мариуполе так называемый "парад победы". Но к их шествию никто из местных жителей не присоединился.

На шествие пришли только оккупанты и коллаборанты

Заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал фотографии с "парада победы", который Россия решила провести в блокадном городе.

Стоит внимания Цинизму нет предела: оккупанты заявили, что сделают из Мариуполя "город-курорт"

На шествие пришли только российские оккупанты и коллаборанты. Сами же мариупольцы, которые остались в городе выразили протест. По предварительным данным, в городе находится около 100 тысяч человек.

Как свидетельствуют кадры, опубликованные Андрющенко, мариупольцы выступают против подобных мероприятий и российской оккупации. Во время шествия оккупантов улицы Мариуполя, на которых россияне поубирали после своих преступлений, были пусты.

Еще несколько ракурсов, которые прекрасно демонстрируют, что кроме самих оккупантов и коллаборантов, к мариупольцам присоединилось примерно ноль. Так всегда происходит, когда ты несешь "освобождение от фашизма" вместе с авиабомбами. Но освобождаешь сразу от демократии, привычного уклада, имущества, заработка и жилья…

– написал заместитель Вадима Бойченко.

Оккупантам не удалось провести "парад победы"

Мариуполь второй раз за 8 лет оказался не по зубам российским оккупантам. Из-за фиаско в 2014 году российские военные полностью разрушили город в 2022-м, но не захватили.

Украинские защитники Мариуполя до сих пор героически удерживают оборону. Они находятся на заводе "Азовсталь" и постоянно наносят врагу потери. По предварительным данным, ВСУ ликвидировали 2,5 тысячи российских военных.

Несмотря на катастрофическую ситуацию в Мариуполе, российское руководство хотело провести так называемый "парад победы". Однако местные жители не поддержали оккупантов, которые более 2 месяцев стирают Мариуполь с лица земли.

На "парад" вышли только люди, которых принудительно согнали, и коллаборанты. Хотя россиянам не удалось провести "парад", они возложили цветы к памятнику. Также они решили пронести по городу 300-метровую георгиевскую ленту, запрещенную в Украине с 2017 года. Недавно ленту запретили и в Молдове.

Достойно внимания – "Калина" о защите Мариуполя, 2 этапе эвакуации и предателях: смотрите видео