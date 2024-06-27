"Сенсация отменяется": Тимошенко отреагировал на информацию об обысках НАБУ

К бывшему заместителю главы Офиса президента Кириллу Тимошенко пришли с обысками. По информации СМИ, все из-за дела со "сливами" из НАБУ.

Тимошенко подтвердил информацию о том, что у него проводили обыски. Впрочем, он утверждает, что невиновен.

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Что известно об обысках у Кирилла Тимошенко

В 20:19 Тимошенко опубликовал сообщение в котором подтвердил факт проведения обыска.

Подтверждаю проведение обыска у меня по делу, к которому не имею никакого отношения,

– написал он.

Он также добавил, что все требования правоохранителей были выполнены, а к самому экс-депутату претензии отсутствуют.

В то же время в СМИ сообщали о том, что обыски касаются дела "сливов" в НАБУ. Говорится о "большом строительстве".

Впоследствии корреспондентка hromadske сообщила, что у Тимошенко забрали телефон.

Обыски у Крыла Тимошенко / Фото Киев24

На фото можно увидеть, что сам Тимошенко находится в автомобиле, а вокруг него работают детективы НАБУ.

Что известно о "сливах" НАБУ

Ранее журналисты-расследователи Bihus.Info заявили, что фигуранты расследований НАБУ сливали непубличную информацию о работе бюро, включая внутренние документы, постановления и скриншоты переписок. Эти доказательства были найдены в изъятых следствием телефонах бизнесмена Юрия Голика, который называл себя "идеологом "большого строительства".

В конце мая стало известно, что Управление внутреннего контроля НАБУ расследует возможную утечку информации. Следствие даже провело обыски дома у детектива НАБУ. Расследование началось после служебной записки обличителя-сотрудника НАБУ.

После публикации журналистского расследования депутаты пригласили главу НАБУ Семена Кривоноса на заседание антикоррупционного комитета Верховной Рады.

Однако, через соцсети Кривонос сообщил, что не сможет прийти, поскольку продолжаются параллельные досудебное и служебное расследование. Он отметил, что обсуждать результаты расследования без участия руководителя САП Александра Клименко недопустимо.