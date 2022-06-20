Беларусь стала страной-соучастником нападения на Украину и как поведет себя дальше неизвестно. При этом сегодня источники сообщили, что в Минск взмывает российская верхушка власти, сообщает 24 канал.

Будем наблюдать, - Жданов сказал, что станет главным сигналом для вторжения Беларуси

Россияне могут слетаться на саммит

Согласно сообщению, в Национальном аэропорту "Минск" уже приземлился Ту-214 специального лётного отряда "Россия" с регистрационным номером RA-64521. Он прилетел из Москвы, а перед ним приземлился и другой самолет. Есть информация, что на нем прибыл глава Госдумы России Вячеслав Володин, известный своими циничными заявлениями по Украине.

Такая активность может быть потому, что в Минске собрались провести саммит с 20 по 22 июня. Что стало темой якобы саммита неизвестно.

Как готовили собрание

В белорусские Барановичи с военного аэродрома Чкаловский, что в Московской области России сегодня утром также прилетел борт, который привез 18 пассажиров.

На то, что в Беларуси готовили саммит, могут указывать и другие признаки. Ведь в субботу 18 июня в 12:30 в Беларусь прилетел транспортный российский самолет Ил-76. Он привез автомобили для передвижения иностранных лиц. А 19 июня в 13:56 в Минске приземлился и правительственный борт России.

Угроза вторжения из Беларуси

Разговоры о таком сценарии активизировались в последнее время . Ведь Беларусь якобы проводит обучение у наших границ. Там размещают ракеты, личный состав и делают другие угрожающие маневры. А Лукашенко вообще приказал увеличить состав армии вдвое. Также дали задание составить списки офицеров, которые уволились с политмотивов и развернули пункты сбора мобилизации, также называя это элементом обучения.

Как рассказывал эксперт Олег Жданов, это может продолжаться до тех пор, пока в Беларуси не начнется экономический кризис. Она уже приближается к России, а вслед за ней и к Беларуси. Но пока этого не произошло, Лукашенко и дальше будет "мотать нам нервы". То есть, будет проводить постоянные учения, показательные выступления и так далее, чтобы сковывать наши Вооруженные Силы на этом направлении.

В то же время Жданов считает, что нападение белорусской армии может быть даже полезным для нас . Ведь при таком варианте развития событий западные партнеры могут увеличить объемы поставки оружия Украине, которое нам так нужно. Это было бы логичным ответом на действия русского агрессора и его белорусского подданного.

Вы должны знать, когда Беларусь может наступать: смотрите видео