Білорусь стала країною-співучасницею нападу на Україну і як поведе себе далі невідомо. При цьому сьогодні джерела повідомили, що у Мінськ злітається російська верхівка влади, повідомляє 24 канал.

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Росіяни можуть злітатися на саміт

Згідно з повідомленням, у Національному аеропорту "Мінськ" вже приземлився Ту-214 спеціального льотного загону "Росія" з реєстраційним номером RA-64521. ВІн прилетів з Москви, а перед ним приземлився й інший літак. Є інформація, що на ньому прибув голова Держдуми Росії В'ячеслав Володін, відомий своїми цинічними заявами щодо України.

Така активність може бути через те, що в Мінську зібрались провести саміт з 20 по 22 червня. Що стало темою нібито саміту невідомо.

Як готували зібрання

До білоруських Барановичів із військового аеродрому Чкаловський, що в Московській області Росії сьогодні зранку також прилетів борт, який привіз 18 пасажирів.

На те, що в Білорусі готували саміт, можуть вказувати також інші ознаки. Адже в суботу 18 червня о 12:30, до Білорусі прилетів транспортний російський літак Іл-76. Він привіз автомобілі для пересування іноземних осіб. А 19 червня о 13:56 у Мінську приземлився ще й урядовий борт Росії.

Загроза вторгнення з Білорусі

Розмови про такий сценарій активізувалися останнім часом. Адже Білорусь нібито проводить навчання біля наших кордонів. Натомість там розміщають ракети, особовий склад та роблять інші загрозливі маневри. А Лукашенко взагалі наказав збільшити склад армії вдвічі. Також дали завдання скласти списки офіцерів, які звільнились з політмотивів і розгорнули пункти збору мобілізації, також називаючи це елементом навчання.

Як розповідав експерт Олег Жданов, це може продовжуватися, поки в Білорусі не розпочнеться економічна криза. Вона вже наближається до Росії, а слідом за нею й до Білорусі. Та поки цього не сталося, Лукашенко й далі "мотатиме нам нерви". Тобто проводитиме постійні навчання, показові виступи і так далі, щоб сковувати наші Збройні Сили на цьому напрямку.

Водночас Жданов вважає, що напад білоруської армії може бути навіть корисним для нас. Адже за такого варіанту розвитку подій західні партнери можуть збільшити обсяги постачання зброї Україні, яка нам так потрібна. Це було б логічною відповіддю на дії російського агресора та його білоруського підданого.

Ви маєте знати, коли Білорусь може наступати: дивіться відео