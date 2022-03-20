К митингующим в Энергодаре подъехали БТР: их попросили расходиться

20 марта 2022 , 16:43
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Источник:

"Суспільне Запоріжжя"

К митингующим в Энергодаре, которые требуют вернуть похищенного россиянами заместителя мэра, подъехали вражеские БТР. Их попросили расходиться.

Между митингующими и оккупантами возник конфликт. Об этом журналистам рассказали местные жители.

К теме В Энергодаре оккупанты открыли огонь по протестующим и сбежали на "бобике"

Оккупанты произвели предупредительные выстрелы в воздух.

Что происходит в Энергодаре 20 марта:

  • В Энергодаре Запорожской области оккупанты похитили первого заместителя мэра Ивана Самойдюка – он с вечера 19 марта не выходит на связь.
  • Люди вышли на массовый митинг, чтобы остановить этот произвол. И планируют выходить, пока заместителя городского головы не вернут.
  • Недавно российские захватчики открыли огонь по митингующим. После этого рашисты сбежали на "бобике". Информации о погибших или пострадавших пока нет.
Автор: Анастасія Кушпіт