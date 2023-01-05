Не имеет отношения к нам, – Данилов о "рождественском перемирии", которое объявила Россия
Глава Кремля Владимир Путин якобы поручил для министра обороны России Сергея Шойгу объявить перемирие на линии фронта в ночь с 6 на 7 января. Украина ни о чем не договаривалась с оккупантами.
Об этом сказал секретарь Совбеза и обороны Алексей Данилов в эфире 24 Канала.
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"Будем говорить практическим языком. Кому они это перемирие предлагают. Сами себе? Есть довольно простое решение: забирают свои чемоданы, свой хлам и отправляются в Россию. Никаких переговоров с ними нет. К нам это не имеет никакого отношения", – заявил Данилов.
Россия прикрывается праздниками
Секретарь СНБО заверил, что Украина будет делать на своей земле то, что считает необходимым. Данилов отметил, что враг только прикрывается христианскими праздниками.
Где религия и где попы. Священник, отправляющий на войну убивать детей и женщин, дает указания на изнасилование. Так какой это священник? Какая-то сумасшедшая страна, – сказал Данилов.
Украина самостоятельно принимает решение
Турецкий президент Реджеп Эрдоган по телефону поговорил с Путиным. Они делали войну и вероятный мир.
"Надо спокойно и взвешенно все понимать. Конечно, Эрдоган помогает Украине с экспортом зерна. Турция помогает нам со многими процессами по военному делу. Им за это спасибо. Но я точно могу сказать, что наша страна и президент будут самостоятельно решать все вопросы", – заверил Данилов.
Заявления российских оккупантов о прекращении огня: что известно
- Информацию о "перемирии на Рождество" распространяют российские пропагандисты. Оно якобы должно действовать с 12:00 6 января.
- Путин считает, что Украина должна поступить так же. Однако в Рождество, которое праздновали украинцы 25 декабря, Россия обстреливала мирные города. Только в Херсоне оккупанты убили 11 человек.
- Кроме этого, Россия на Пасху обстреливала Харьковщину, Львовщину, Ровенщину, Винницкую, Житомирскую, Черкасскую и т.д. Россияне убили в Одессе женщину и ее трехмесячного ребенка. Также от обстрела по Козятину и Жмеринке погибли 5 человек.