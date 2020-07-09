В России состоялось голосование за поправки в конституцию, которые предусматривают "обнуление" президентских сроков Владимира Путина. Изменения в законодательство уже даже успели вступить в силу. Однако оказалось, что в голосовании приняли участие тысячи недействительных паспортов.

На сайте главного управления по вопросам миграции МВД России есть сервис, в котором можно проверить российские паспорта по списку тех, которые признаны недействительными, пишет "Медуза".

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На ресурсе можно скачать всю базу недействительных паспортов. Ее периодически обновляют.

Издание пишет, что при проверке сведений обо всех паспортах интернет-избирателей с этими базами обнаружили интересные факты. Тысячи паспортов участников дистанционного голосования, по данным МВД, являются недействительными.

Также оказалось, что некоторых интернет-избирателей фиксировали в системе дважды. Сами же паспортные данные избирателей были по сути в открытом доступе.

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