У Росії відбулося голосування за поправки до конституції, які передбачають "обнулення" президентських термінів Володимира Путіна. Зміни до законодавства вже навіть встигли набрати чинності. Однак виявилося, що в голосуванні взяли участь тисячі недійсних паспортів.

На сайті головного управління з питань міграції МВС Росії є сервіс, у якому можна перевірити російські паспорти за списком тих, які визнані недійсними, пише "Медуза".

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На ресурсі також можна завантажити всю базу недійсних паспортів. Її періодично оновлюють.

Видання пише, що при перевірці відомостей про всі паспорти інтернет-виборців з цими базами виявили цікаві факти. Тисячі паспортів учасників дистанційного голосування, за даними МВС, є недійсними.

Також виявилося, що деяких інтернет-виборців фіксували у системі двічі. Самі ж паспортні дані виборців були по суті у відкритому доступі.

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