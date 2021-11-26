К провокациям может прибегнуть Россия, чтобы развязать войну в Украине

Россия для вторжения в Украину может применить один из своих любимых методов. Прежде всего Кремль создаст искусственный повод для объявления войны.

Россия может либо спровоцировать Украину на огонь, либо подстроить провокацию для ее дискредитации. Об этом рассказал бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.

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Два сценария провокаций со стороны России

Военный напомнил об юридическом термине римского права Сasus belli. Он означает формальный повод для объявления войны.

Россия может найти несколько причин для вторжения. К примеру, в 1939 году после обстрела советских пограничников финскими солдатами началась война СССР с Финляндией. Как выяснили позже, обстрелы произвели сами россияне. Также Россия развязала войну в Грузии в 2008 году,

– отметил офицер.

Правда, по его словам, Кремль может использовать такой сценарий и на Донбассе.

"Могут устроить провокацию, что Украина якобы применила запрещенное минскими соглашениями оружие. Обвинить в нарушении договоренностей и начать войну", – добавил генерал-лейтенант.

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