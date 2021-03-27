К разблокированию Суэцкого канала привлекут военных США: какая сейчас ситуация
ВМС США помогут разблокировать Суэцкий канал, перекрытый контейнеровозом Ever Given. Ожидается, что группа специалистов отправится в канал уже 27 марта.
Источник:CNN
Эту информацию уже подтвердили в Минобороны США. Там подчеркнули, что США еще раньше предложили помощь властям Египта в разблокировании движения по Суэцкому каналу.
Важно Освободили ли Суэцкий канал от контейнеровоза Ever Given: сайт, отвечающий на этот вопрос
Сейчас Штаты проводят консультации с египетскими партнерами по ситуации в Суэцком канале.
В рамках активного дипломатического диалога с Египтом мы предложили египетским властям помощь США в восстановлении движения по каналу. Мы консультируемся с египетскими партнерами, как мы можем наилучшим образом поддержать эти усилия,
– сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Блокировка Суэцкого канала: что известно
- 23 марта огромный контейнеровоз сел на мель и заблокировал Суэцкий канал в Египте. Известно, что контейнерное судно Ever Given под флагом Панамы направлялось из Китая в Нидерланды.
- В результате блокирования канала на маршруте образовались огромные пробки судов. Цены на нефть выросли более чем на 3%.
Ранее украинское предприятие "Антонов" вызвалось помочь кораблям, попавшим в гигантский затор. В частности, "Антонов" готов помочь перевезти грузы, которые заблокированы на кораблях. Сделать это могут в любую точку на земном шаре.
Что сейчас происходит в Суэцком канале
По последним данным, контейнеровоз Ever Given в Суэцком канале впервые немного сдвинулся с места. Для этого из него выгрузили более 20 тысяч тонн грунта. Сейчас работы продолжаются.
Поделиться новостью