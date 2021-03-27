ВМС США помогут разблокировать Суэцкий канал, перекрытый контейнеровозом Ever Given. Ожидается, что группа специалистов отправится в канал уже 27 марта.

Эту информацию уже подтвердили в Минобороны США. Там подчеркнули, что США еще раньше предложили помощь властям Египта в разблокировании движения по Суэцкому каналу.

Важно Освободили ли Суэцкий канал от контейнеровоза Ever Given: сайт, отвечающий на этот вопрос

Сейчас Штаты проводят консультации с египетскими партнерами по ситуации в Суэцком канале.

В рамках активного дипломатического диалога с Египтом мы предложили египетским властям помощь США в восстановлении движения по каналу. Мы консультируемся с египетскими партнерами, как мы можем наилучшим образом поддержать эти усилия,

– сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Блокировка Суэцкого канала: что известно

23 марта огромный контейнеровоз сел на мель и заблокировал Суэцкий канал в Египте. Известно, что контейнерное судно Ever Given под флагом Панамы направлялось из Китая в Нидерланды.

В результате блокирования канала на маршруте образовались огромные пробки судов. Цены на нефть выросли более чем на 3%.

Ранее украинское предприятие "Антонов" вызвалось помочь кораблям, попавшим в гигантский затор. В частности, "Антонов" готов помочь перевезти грузы, которые заблокированы на кораблях. Сделать это могут в любую точку на земном шаре.

Обратите внимание! Ежедневно гигантское судно не пропускает товаров на 9,6 миллиарда долларов. Это всего за час – 400 миллионов в американской валюте.

Что сейчас происходит в Суэцком канале

По последним данным, контейнеровоз Ever Given в Суэцком канале впервые немного сдвинулся с места. Для этого из него выгрузили более 20 тысяч тонн грунта. Сейчас работы продолжаются.