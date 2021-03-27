ВМС США допоможуть розблокувати Суецький канал, перекритий контейнеровозом Ever Given. Очікується, що група фахівців вирушить до каналу вже 27 березня.

Цю інформацію вже підтвердили у Міноборони США. Там наголосили, що США ще раніше запропонували допомогу владі Єгипту в розблокуванні руху по Суецькому каналу.

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Наразі Штати проводять консультації з єгипетськими партнерами щодо ситуації в Суецькому каналі.

У межах активного дипломатичного діалогу з Єгиптом ми запропонували єгипетській владі допомогу США у відновленні руху каналом. Ми консультуємося з єгипетськими партнерами, як ми можемо найкращим чином підтримати ці зусилля,

– повідомила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

Блокування Суецького каналу: що відомо

23 березня величезний контейнеровоз сів на мілину і заблокував Суецький канал в Єгипті. Відомо, що контейнерне судно Ever Given під прапором Панами прямувало з Китаю до Нідерландів.

Унаслідок блокування каналу на маршруті утворилися величезні затори суден. Ціни на нафту виросли більш ніж на 3%.

Раніше українське підприємство "Антонов" зголосилося допомогти кораблям, які потрапили у гігантський затор. Зокрема, "Антонов" готовий допомогти перевезти вантажі, які заблоковані на кораблях. Зробити це можуть у будь-яку точку на земній кулі.

Зверніть увагу! Щодня гігантське судно не пропускає товарів на 9,6 мільярда доларів. Це лише за годину – 400 мільйонів в американській валюті.

Що зараз відбувається у Суецькому каналі

За останніми даними, контейнеровоз Ever Given в Суецькому каналі вперше трохи зрушив з місця. Для цього з нього вилучили понад 20 тисяч тонн ґрунту. Наразі роботи тривають.