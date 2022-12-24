Методы ФСБ и КГБ: политолог прокомментировал отношение грузинских властей к Саакашвили

Чуть больше года назад экс-президент Грузии и украинский политик Михеил Саакашвили при возвращении в свою Родину был сразу же арестован. К политику применяют пытки по методам НКВД, а врачи сообщили о деменции.

Об этом 24 каналу рассказал грузинский политолог Гела Васадзе. По его словам, наиболее вероятно, что Михеил Саакашвили был отравлен, ведь в его организме были найдены тяжелые металлы.

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Спасти Саакашвили

Украина и Молдова больше всего настаивают на вывозе политика на лечение за границу. Политолог убежден, что Украина это делает из-за того, что Саакашвили – гражданин Украины, а Молдова – из-за порядочности Майи Санду.

Кроме того, Гела Васадзе уверен, что коренным образом на ситуацию может повлиять президент США Джо Байден, который может спасти бывшего президента Грузии и который называл его своим другом.

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Политолог отметил, что надеется на то, что во время встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне поднимался вопрос о спасении Саакашвили, а самому Байдену не нужно даже делать громких публичных заявлений, а достаточно передать просьбы по дипломатическим каналам.

Удивить меня можно только приятным, я удивлюсь, если это произойдет, но хотелось бы очень сильно, потому что это позорная страница вообще всей истории Грузии,

– заявил политолог.

По мнению Васадзе, самое страшное, что может произойти с Михеилом Саакашвили – "превращение в овоща", что могут сделать с ним в заключении.

"Не обязательно человека убивать. Если не дай бог, превратить человека в "овощ", то это может быть страшнее убийства", – сказал Гела Васадзе.

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